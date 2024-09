Vor Kampf gegen Regina Halmich: Wird Stefan Raab von diesem Weltmeister trainiert?

Köln - In genau einer Woche stehen sich Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) zum dritten Mal im Boxring gegenüber. Doch wie fit wird die "TV total"-Legende sein? Angeblich holt sich der 57-Jährige Hilfe von einem früheren Weltmeister.

Doch das soll nicht alles sein! Denn der frühere "Eurovision Song Contest"-Teilnehmer hat sich scheinbar auch einen "Trainer" dazu geholt. "Er hat jemanden mit großer Erfahrung an seiner Seite", berichten Vertraute des 57-Jährigen gegenüber der Zeitung.

Bereits zweimal standen sich der Entertainer und Regina Halmich (47) im Boxring gegenüber. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Des Weiteren heißt es aus Produktionskreisen, dass an einem Trailer für den Fight gearbeitet wird, wo Raab in den Ring steigt.

Gerüchten zufolge allerdings nicht nur gegen Regina Halmich, sondern zeitgleich auch gegen andere Promi-Frauen, darunter Ilka Bessin (52), TV-Star Jenny Elvers (52), Boxerin Susi Kentikian(36) und eine von Oliver Pochers Ex-Frauen.

Damit soll gezeigt werden, dass der "Wadde hadde dudde da?"-Interpret es mit allen Frauen aufnehmen kann. Ob die Vorschau überhaupt gedreht wird, ist jedoch noch fraglich.

Nur eines scheint festzustehen: Im dritten Aufeinandertreffen mit der früheren Box-Weltmeisterin soll der erste Sieg hier! So heißt es aus Raabs Umfeld, dass der Kölner den Erfolg um jeden Preis will, da er wieder im Rampenlicht stehen wolle. "Er will wie Phönix aus der Asche steigen."

Der Kampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich findet am kommenden Samstag im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt. RTL überträgt das TV-Spektakel ab 20.15 Uhr.