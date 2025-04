Martina investiert und verliert ganzes Erspartes: "Eine ziemlich große Verarschung"

Leipzig/Groß-Umstadt - Eine Frau investiert in eine Immobilienfirma, weil ihr von einer bekannten deutschen Vermögensberatung dazu geraten wird. Das Unternehmen ist jetzt insolvent und die Geldanlage futsch, daher befasst sich " Voss & Team " mit dem Fall.

Martina Beils (40) hat sich schon oft von der DVAG beraten lassen. Immer ohne Probleme - bis jetzt. © MDR

Martina Beils (40) aus Groß-Umstadt in Hessen ist seit 15 Jahren Kundin bei der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) und hat sich dort immer gut aufgehoben gefühlt.

Bis jetzt, denn: "Ich habe einen Großteil meines ersparten Geldes verloren, weil ich in etwas investiert habe, was eine ziemlich große Verarschung war", berichtet sie in der aktuellen Folge.

Vor fünf Jahren will sie Geld sinnvoll anlegen, aber kein großes Risiko eingehen. Nach einem Umzug wird ihr eine neue Beraterin zugeteilt. In der Sendung wird diese Frau L. genannt.

Im ersten Gespräch in einem DVAG-Büro schlägt Frau L. Martina vor, in die Immobilienfirma MG Grundbesitz GmbH aus Baden-Württemberg zu investieren. Alles ohne Risiko, das habe sie selbst auch schon getan, heißt es.

Das Prinzip der Firma: Sie kauft alte Häuser in vielversprechenden Regionen und leiht sich für deren Sanierung Geld von Privatpersonen. Zur Absicherung bekommen diese einen Teil des Hauses in Höhe des Investitionswertes, außerdem später ihr Geld plus Zinsen zurück.