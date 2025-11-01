Was dieser Hund macht, wenn er sich unbeobachtet fühlt, lässt Martin Rütter laut auflachen

Kerpen - Eigentlich ist die achtjährige Setter-Mix-Hündin Wanda ein wahrer Goldschatz, versteht sich sowohl mit ihren Zweibeinern als auch mit den im Haus lebenden Katzen super und kuschelt für ihr Leben gern. Nur zwei Probleme bekommt Frauchen Nina Restemeyer (48) einfach nicht in den Griff und ruft daher Hundeprofi Martin Rütter (55) zu Hilfe.

Hundetrainerin Ellen Marques (l.) zeigt Nina Restemeyer (48) und Tochter Mathilda Trainingsmethoden, um Wandas Verhalten in den Griff zu kriegen. © RTL

Nina kann daheim nämlich nichts Essbares herumstehen lassen, ohne dass sich die Mischlingshündin daran bedient - und zwar auch, wenn die Köstlichkeiten auf der Arbeitsplatte der Küche deponiert worden sind. Einzige Voraussetzung: Wanda muss sich unbeobachtet fühlen.

Ihr Drang, in ihrem Zuhause Essbares aufzustöbern, ist dabei derart groß, dass sie auch vor Taschen nicht haltmacht. "Sie geht auch manchmal an meinen Ranzen und klaut dann mein Schulbrot", erzählt Ninas Tochter Mathilda.

Martin Rütter lacht bei den Schilderungen des Mutter-Tochter-Gespanns laut auf, bezeichnet die Setter-Mix-Hündin glatt als "verwunschenen Labrador" (die Rasse ist für ihren Fressdrang bekannt).

Doch das ist nicht das einzige Problem der Familie: Wanda verfolgt ihr Frauchen daheim nämlich auf Schritt und Tritt, muss manchmal gar festgebunden werden.

Der Hundeprofi und Trainerin Ellen Marques, die der in Kerpen bei Köln lebenden Familie zu Hilfe gekommen sind, wissen sofort, was hier los ist: Die Vierbeinerin ist "kleptomanisch veranlagt" - hat also den Zwang, klauen zu müssen!