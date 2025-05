"Tränen der Madonna": Antiquar ermordet, Beissl vermisst – Watzmann ermittelt!

München - Seit knapp zwei Wochen laufen in Berchtesgaden, Salzburg und am gleichnamigen Gebirgsstock die Dreharbeiten zu acht Folgen und einem Spielfilm der Erfolgsreihe " Watzmann ermittelt ".

Aktuell in Action: Die TV-Kommissare Jerry Paulsen (Peter Marton, 42) und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel, 35), Regisseurin Sabine Derflinger (62) und ihr Kameramann Klaus Achter, sowie der "Ganove" Tarek Kristo (Luca Dimic, 39). © ARD/Lucky Bird Pictures

Der für Österreich produzierte, 90 Minuten lange Film "Die Tränen der Madonna" sorgt dabei gleich auf mehreren Ebenen für Spannung.

Der Mord an einem Antiquar und das zeitgleiche Verschwinden eines Bildes hält das Team ohnehin schon auf Trab.

Zumal es weder Motiv noch Verdächtige zu geben scheint. Doch plötzlich ist auch Kommissar Benedikt Beissl (Andreas Giebel, 66) spurlos verschwunden.

"Seine Frau Elli und Tochter Eva warten vergeblich in Salzburg auf ihn, um gemeinsam in die Oper zu gehen", gibt der Sender ARD erste Einblicke in das Geschehen.

"Zudem taucht ein Krimineller in Berchtesgaden auf, mit dem Jerry aus Hamburger Zeiten noch eine Rechnung offen hat."

Es soll nicht nur eine Geschichte werden, in der zwei der Kommissare von ihrer Vergangenheit eingeholt werden.