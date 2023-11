WDR setzt klares Zeichen: Das passiert mit dem "Kölner Treff"

Seit 2019 haben sich Susan Link und Micky Beisenherz immer wieder mit Ex-Kollegin Bettina Böttinger abgewechselt. © Henning Kaiser/dpa

Bis vor einem Monat hatten sich die beiden den Posten als Moderatorin oder Moderator mit Bettina Böttinger (67) geteilt.

Schon vor geraumer Zeit gab das "Kölner Treff"-Urgestein jedoch an aus dem TV-Format auszusteigen.

Auch in Sachen Sendezeit wird sich in der illustren Gesprächsrunde etwas tun. Ab 2024 wird der "Kölner Treff" um eine halbe Stunde auf zwei Stunden verlängert. Das gab der Sender am heutigen Donnerstag offiziell bekannt.