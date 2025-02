Wegen "Animal Hoarding" im Tierheim: Diese Vierbeiner hoffen in Burg auf eine zweite Chance!

Burg - Moderatorin Uta Bresan (59) war mit der MDR-Sendung " Tierisch tierisch " im Tierheim in Burg ( Jerichower Land ) zu Besuch. Hier warten wieder viele Fellnasen auf ihr Für-immer-Zuhause.

Annelie lebte mit ihren Geschwistern auf der Straße. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Im Tierheim Burg warten auch zahlreiche Samtpfoten darauf, ein liebevolles Zuhause zu finden.

Eine der Fellnasen ist die einjährige Annelie. Sie und ihre Geschwister wurden von aufmerksamen Anwohnern eines Dorfes dabei entdeckt, wie sie immer wieder nach Futter bettelten und wurden zur Sicherheit in das Tierheim gebracht.

Bislang konnten Annelies Geschwister und Mutter an neue Besitzer vermittelt werden. Nun hofft die süße Katze darauf, auch adoptiert zu werden. Mit ihrer ruhigen und liebevollen Art kann sie auch als Zweitkatze gehalten werden.

Auch der sechs Monate alte Life würde sich über eine neue Bleibe freuen. Er wurde mit seinen vier Geschwistern in einer Gartenanlage gefunden. Der junge Kater hatte es in seinen ersten Lebensmonaten nicht leicht und befand sich in einem sehr bedenklichen Zustand. Mittlerweile geht es der Samtpfote wieder besser.