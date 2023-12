Weil niemand einen ganzen Tag Oliver Geissen braucht: Das könnt Ihr heute sonst im TV erleben

Der erste und der letzte Film aus der "Fluch der Karibik"-Reihe waren die besten! Und zum Glück läuft am heutigen Sonntag nicht einer der dazwischen produzierten Streifen, sondern Salazars Rache (2017). Darin bekommt es Jack Sparrow ( Johnny Depp ) erneut mit einem alten Feind zu tun. Meine Lieblingsszene? Das große Finale im geteilten Meer, bei dem so manches Geheimnis ans Licht kommt!

Nicht nur "Dinner vor One" begeht in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag. Auch Ernie, Bert & Co. haben Grund zum Feiern: Deshalb blicken in 50 Jahre Sesamstraße - eine Zeitreise zahlreiche Promis wie Jasmin Wagner, Bülent Ceylan oder Wotan Wilke Möhring auf ihre schönsten Erinnerungen mit den kuschligen Helden ihrer Kindheit zurück.

Ab 5.45 Uhr, ARD