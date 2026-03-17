Welpen-Drama um Mara im neuen Zuhause: "Die Haut war richtig abgerissen"
Greiz/Nottuln-Appelhülsen - Ende 2024 werden drei verwahrloste Jagdhunde und ihre sechs Welpen vom Tierschutz im thüringischen Greiz beschlagnahmt. Nach dem Umzug der kleinen Mara ins 450 Kilometer entfernte Münsterland musste sie gleich zweimal zum Tierarzt, wie in der VOX-Sendung "Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter" gezeigt wird.
Nach sechs Stunden Autofahrt kommt Mara in ihrem neuen Zuhause an. Im Landkreis Coesfeld zieht sie bei Beate und Stephan Mondry ein, wo der Deutsch Drahthaar zum THW-Suchhund ausgebildet werden soll.
"Diese Hunde sind dafür gemacht, dass sie arbeiten, gut geistig und körperlich ausgelastet werden", weiß die Greizer Tierheimleiterin Elke Becker. Daher freut sie sich über die neuen Besitzer.
Bei Familie Mondry folgt zunächst die Vergesellschaftung mit den beiden bereits vorhandenen Rettungshunden Belana (9) und Emma (11), deren Nachfolgerin Mara werden soll.
Schon nach zwei Tagen aber der Schock: Mara klemmt sich eine Pfote in der Haustür ein. "Sie hat natürlich geschrien und wir haben sofort beim Tierarzt angerufen. Die Haut war oben richtig abgerissen, musste getackert werden."
Nicht die einzige gesundheitliche Baustelle bei der kleinen Jagdhündin.
Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter (VOX): Mara müssen Zähne gezogen werden
Denn auch ihre Zähne machen Mara Probleme. Noch in Thüringen wurde ein Rückbiss festgestellt, also eine Fehlstellung der Beißerchen. Mehrere Zähne mussten gezogen werden, da diese ins Zahnfleisch schnitten.
"Das kann man alles nicht gebrauchen in der Welpenphase", meint Martin Rütter (55), der als Experte immer wieder eingeblendet wird.
Als alles fein verheilt ist, geht es auch schon zu den ersten Trainings beim THW, wo das Ehepaar Mondry ehrenamtlich tätig ist. Und dort entdeckt Mara ihre Neugier auf ihre künftigen Aufgaben.
Die neue Folge "Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter" strahlt VOX am Dienstag (17. März) um 20.15 Uhr aus. Bei RTL+ steht sie schon jetzt zum Abruf bereit.
Titelfoto: Bildmontage: RTL/Mina TV ; Facebook/Tierheim Greiz