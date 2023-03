Welt-Premiere von "Take Me Out: Girls, Girls, Girls" mit vielen bekannten Trash-Gesichtern

Welt-Premiere in der Geschichte von „Take Me Out“: Am Samstag zeigt RTL erstmals eine lesbische Ausgabe des beliebten Dating-Formats!

Von Frederick Rook

Moderator Jan Köppen (40) wird an zwei Abenden durch das "Girls, Girls, Girls"-Spezial von "Take Me Out" führen. © RTL / Stefan Gregorowius In Deutschland läuft die Show seit 2013. Anfang 2021 wurde hierzulande die erste schwule Ausgabe gezeigt. Seither wird "Boys, Boys, Boys" in unregelmäßigen Abständen produziert. Eine Version nur für Frauen gab es rund um den Erdball bislang aber noch nicht.

RTL wird die ersten beiden Folgen von "Take Me Out – Girls, Girls, Girls" am 1. und 8. April um jeweils 23.30 Uhr ausstrahlen – direkt im Anschluss an die Liveshows von "Deutschland sucht den Superstar". Für Ungeduldige steht das Frauen-Spezial zudem schon jetzt auf RTL+ zum Abruf bereit. Die Regeln ändern sich im Vergleich zur normalen Ausgabe der Show nicht: 30 queere Frauen werden am Buzzer stehen und eine Kandidatin unter die Lupe nehmen, während Moderator Jan Köppen (40) verkündet: "Mögt ihr, was ihr seht, geht's vielleicht zum Date. Drückt ihr aus, seid ihr raus!" Wer nicht überzeugt ist, kann in drei Runden den Buzzer drücken und somit freiwillig ausscheiden.

"Take Me Out: Girls, Girls, Girls" startet ab dem 1. April bei RTL

"Promi Big Brother"-Kandidatin Doreen Steinert wird zum Buzzergirl