Pinkel-Panik während der Revanche: Joko verliert erst seine Nerven und dann seine Show

Unterföhring - Joko Winterscheidt (46) ist nach einem kurzen Intermezzo als Moderator bei " Wer stiehlt mir die Show? " wieder auf das Kandidatenpult verbannt worden. Am Sonntag verlor er im Finale das Rückspiel gegen den irischen Musiker Rea Garvey (51).

Dafür gab es pro richtige Antwort 0,1 Punkte – was hier und da für extrem knappe Vorsprünge während der anderen Spiele sorgte.

Im Wechsel mit Katrin Bauerfeind (42) las Joko seinen vier Herausforderern gefühlt im Sekundentakt pausenlos 51 Fragen runter. Das Knobel-Quartett musste also zuhören, sich Fragen merken, die Antworten überlegen und leserliche Antworten schreiben – gleichzeitig.

Warum ausgerechnet 51? Eigentlich sollte in der vergangenen Ausgabe die 50. Ausgabe der Kategorie gefeiert werden – doch da übernahm ja Tedros "Teddy" Teclebrhan (41) das Ruder . Nun musste man das Premieren-Fragen-Gewitter verspätet abfeuern.

Doch bereits der Einstieg in die Sendung ließ die Zuschauer und Teilnehmer aufhorchen.

Nach nur einer Show muss Joko Winterscheidt (46) schon wieder zurück ans Kandidaten-Pult. © Joyn/Florida TV / Julian Mathieu

Ins Finale kämpfte sich am Ende der irische Sänger Rea Garvey. Erinnern wir uns kurz an die erste Ausgabe der aktuellen Staffel zurück: Auch dort stand Garvey bereits im Finale. Mit nur einer Münze.

Damals gewann Winterscheidt knapp das Endspiel und gestand gegenüber seinem Kontrahenten: "Hättest du zwei Münzen gehabt, hättest du mich geschlagen." Mit drei Münzen in Garveys Gepäck sollte sich zeigen: Joko hatte recht.

Der Musiker lag bereits mit 1:3 hinten, startete dann eine Aufholjagd beim Showdown-Quiz und brachte damit den Show-Erfinder Winterscheidt völlig aus der Fassung. Pokerface? Fehlanzeige. Viel zu offensichtlich war es dem Herausforderer, wann Joko die Frage nicht richtig beantworten konnte.

Was noch hinzukam: Der Showmaster musste extrem dringend auf die Toilette und sprang in den letzten Minuten – keine Unterbrechung provozieren wollend – in halb gebückter Haltung von Bein zu Bein. Als die Hand dann im Schritt zupackte, war klar: Das ist kein Spaß mehr – zumindest für den 46-Jährigen.

Mit dem Sieg von Rea Garvey – der mehr als erlösend für Jokos Blase kam – gehört die Show in der kommenden Ausgabe dem Musiker von der grünen Insel.