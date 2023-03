"Wer stiehlt mir die Show?": Bill Kaulitz dominiert Staffelfinale!

München - Das Finale der fünften Staffel von " Wer stiehlt mir die Show? " hatte es einmal mehr in sich! Rapper Sido (42) gab nach seinem Triumph über Joko Winterscheidt (44) alles, hatte am Ende allerdings dennoch das Nachsehen.

Sido (42, r.) glänzte bei "Wer stiehlt mir die Show?" als Moderator. © ProSieben/Florida TV / Julian Mathieu

Der gebürtige Berliner führte zwar unterhaltsam durch die Sendung, musste sich in der Endrunde letztlich aber Bill Kaulitz (33) geschlagen geben, der nicht nur mit einem extravaganten Outfit glänzen konnte, sondern ebenso mit dem nötigen Wissen.

Dieser hatte sich bereits zuvor eindrucksvoll gegen Winterscheidt, Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34) und Wildcard-Kandidatin Shirin (28) aus Dresden im Wettstreit um den Platz auf dem Cover des Heftes "Witziges Rätsel-Karussell" behaupten können, um den es im Finale einer entsprechenden Staffel geht.

Zwar platzte der Traum der Marketingmanagerin aus Sachsen recht früh, da Shirin schon nach der zweiten Gewinnstufe die Segel streichen musste, vorher gelang es Sido allerdings, der Kandidatin durchaus einige interessante Dinge zu entlocken.

So hatte die 28-Jährige in ihrem im Vorfeld bei der Bewerbung zur ProSieben-Sendung eingereichten Fragebogen kurzerhand angegeben, Fan von Jan Böhmermann (42) zu sein. Dieses Detail veranlasste Sido dazu, einmal nachzuhaken, ob es denn nicht schlauer gewesen wäre, Winterscheidt an dieser Stelle anzuführen, um die Chancen auf eine Einladung dadurch zu erhöhen.

Wirklich aus der Ruhe bringen ließ sich Shirin davon nicht, beteuerte umgehend, Winterscheidt auch zu mögen. Das war für Sido jedoch zu wenig. Was sie glaube, wer von beiden bei einem direkten Wettstreit - etwa beim Armdrücken - gewinnen würde, fragte jener. Die Dresdnerin antwortete mit "Böhmi". Eine Antwort, die noch Folgen haben könnte!