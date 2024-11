"Wer stiehlt mir die Show?": Diese Stars treten in der neuen Staffel gegen Joko an!

Joko Winterscheidt (45) geht 2025 mit "Wer stiehlt mir die Show?" in die mittlerweile 9. Staffel. © Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu

Schauspielerin Heike Makatsch (53), Sänger Rea Garvey (51) und Comedian Teddy Teclebrhan (41) werden versuchen Moderator Joko Winterscheidt (45) vom Thron zu stoßen.

Teddy war vor sechs Staffeln bereits einmal bei der Quiz-Show dabei - damals allerdings ohne Erfolg.

"Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd. Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Staffel 9 kann also kommen", sagte Joko in der Mitteilung von ProSieben am Mittwoch.