"Wer stiehlt mir die Show?": Von Fans erwischt! Joko beichtet peinliche Aktion

Eine Frage brachte Joko Winterscheidt (45) dazu, eine Beichte abzulegen. © Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu

In dieser Woche durfte Podcaster Tommi Schmitt (35) die Show moderieren. Sein Motto: "Kernassi mit Anspruch".

Sein Intro-Song fasste das Konzept direkt perfekt zusammen. "Was soll ich nur tun? Trag zwei Herzen in mir. Ich will Hochkultur, aber auch Malle und Bier", hieß es darin.

Passend dazu gab's zu Beginn der Sendung "Die prolligen Fünf (mit Niveau)". Und die zweite Frage des Spiels brachte Joko dazu, eine Beichte abzulegen.

"Susanne uriniert besoffen in Berlin an einen Baum. Wie hoch ist das Bußgeld, mit dem sie rechnen muss?", lautete die Frage.

Da grätscht Joko dazwischen und ruft ins Publikum: "Wo sind die beiden? Zwei Leute müssten jetzt aufstehen!" Und tatsächlich fühlen sich zwei Gäste angesprochen.