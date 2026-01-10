Bitterer Absturz im Finale: An dieser Frage scheitert Kandidatin in der "3-Millionen-Euro-Woche "
Köln - Mit 16.000 Euro im Gepäck trat Tamara Löchel aus Köln in der "3-Millionen-Euro-Woche" bei "Wer wird Millionär?" an, erlebte auf dem Ratestuhl jedoch einen bitteren Absturz! Am Ende verlor die Kandidatin fast die gesamte Kohle, ging mit 1000 Euro nach Hause.
Besonders bitter: Die Kölnerin hatte sich schon einmal Quizmaster Günther Jauch (69) gestellt und bereits im April 2025 auf dem heißen Stuhl Platz genommen, wobei sie allerdings ihre erste Pleite hinlegte und mit null Euro das Feld räumen musste.
Ihre Teilnahme an der "3-Millionen-Euro-Woche" sollte dieses unschöne Erlebnis nun überschreiben, doch die 10.000-Euro-Frage brach Tamara Löchel, die beim Quizzen von ihrem Vater begleitet wurde, am Freitagabend das sprichwörtliche Genick.
Jauch wollte von seiner Kandidatin wissen, zu welcher offiziellen Form des UNESCO-Kulturerbes z.B. Capoeira aus Brasilien, Yoga aus Indien und die Rumba aus Kuba gehören? Zur Antwort standen A: virtuell, B: immateriell, C: spirituell oder D: antibakteriell.
Die Vertriebsleiterin schien sich schnell sicher zu sein und erklärte: "Ich sage jetzt 'C', mache die Augen zu und hoffe, dass dann alle klatschen" - das war jedoch ein fataler Fehler! Nicht nur ihr Vater, der sich im Publikum dramatisch die Hände vors Gesicht schlug, ahnte da schon, dass seine Tochter auf dem Holzweg war, auch Jauch verzog das Gesicht.
Nachdem die falsche Antwort eingeloggt war, klärte der Quizmaster seine Kandidatin auf: "Es ist das immaterielle Kulturerbe", korrekt wäre somit natürlich Antwort "B" gewesen. Ein Schock für Tamara, die ihre Enttäuschung kaum verbergen konnte. "Da hab ich ja den zweiten Senker hingelegt", räumte sie resigniert ein.
Wer wird Millionär? Die "3-Millionen-Euro-Woche":
Schon zuvor war die Kölnerin mehrfach ins Straucheln geraten, erstmalig bei der 1000-Euro-Marke. "Wird die Frequenz in Hertz angegeben, hat man es in Bezug auf den Namensgeber sozusagen womit zu tun?", lautete die Frage, während folgende Antwortmöglichkeiten zur Auswahl standen: A: Zwei-plus-vier-Vertrag, B: deutsche Einheit, C: Montagsdemonstrationen, D: Mauerfall.
Der Publikumsjoker half der Kandidatin auf die Sprünge, diktierte mit 94 Prozent Übereinstimmung die korrekte Antwort "B" vor. Doch bei der 5000-Euro-Frage kam Tamara Löchel dann erneut an ihre Grenzen. Womit sich ein Grafologe von Berufs wegen am besten auskennt, leuchtete ihr einfach nicht ein. Während sie "etwas mit Geografie" vermutete, gab eine Dame aus dem Publikum - dank des eingesetzten Zusatzjokers - die korrekte Antwort "A: Handschriften" vor.
Bei der 10.000 Euro-Frage war der Ratespaß dann aber endgültig vorbei.
So richtig rund lief es für die junge Frau somit leider nicht, dabei hatte sie vorher noch angekündigt, es "diesmal besser machen" zu wollen. Immerhin: Ganz ohne Kohle musste Tamara das "Wer wird Millionär?"-Studio nicht verlassen, durfte zumindest 1000 Euro mit nach Hause nehmen. "Besser als nichts", kommentierte Jauch.
Wer sich selbst an den Fragen aus dem Finale versuchen will, kann die Folge der "3-Millionen-Euro-Woche" bei RTL+ auch im Nachhinein streamen.
