Bitterer Absturz im Finale: An dieser Frage scheitert Kandidatin in der "3-Millionen-Euro-Woche "

Köln - Mit 16.000 Euro im Gepäck trat Tamara Löchel aus Köln in der "3-Millionen-Euro-Woche" bei " Wer wird Millionär? " an, erlebte auf dem Ratestuhl jedoch einen bitteren Absturz! Am Ende verlor die Kandidatin fast die gesamte Kohle, ging mit 1000 Euro nach Hause.

Tamara Löchel aus Köln erlebte am Freitagabend im Finale der "3-Millionen-Euro-Woche" bei "Wer wird Millionär?" eine satte Pleite. © RTL/Stefan Gregorowius

Besonders bitter: Die Kölnerin hatte sich schon einmal Quizmaster Günther Jauch (69) gestellt und bereits im April 2025 auf dem heißen Stuhl Platz genommen, wobei sie allerdings ihre erste Pleite hinlegte und mit null Euro das Feld räumen musste.

Ihre Teilnahme an der "3-Millionen-Euro-Woche" sollte dieses unschöne Erlebnis nun überschreiben, doch die 10.000-Euro-Frage brach Tamara Löchel, die beim Quizzen von ihrem Vater begleitet wurde, am Freitagabend das sprichwörtliche Genick.

Jauch wollte von seiner Kandidatin wissen, zu welcher offiziellen Form des UNESCO-Kulturerbes z.B. Capoeira aus Brasilien, Yoga aus Indien und die Rumba aus Kuba gehören? Zur Antwort standen A: virtuell, B: immateriell, C: spirituell oder D: antibakteriell.

Die Vertriebsleiterin schien sich schnell sicher zu sein und erklärte: "Ich sage jetzt 'C', mache die Augen zu und hoffe, dass dann alle klatschen" - das war jedoch ein fataler Fehler! Nicht nur ihr Vater, der sich im Publikum dramatisch die Hände vors Gesicht schlug, ahnte da schon, dass seine Tochter auf dem Holzweg war, auch Jauch verzog das Gesicht.

Nachdem die falsche Antwort eingeloggt war, klärte der Quizmaster seine Kandidatin auf: "Es ist das immaterielle Kulturerbe", korrekt wäre somit natürlich Antwort "B" gewesen. Ein Schock für Tamara, die ihre Enttäuschung kaum verbergen konnte. "Da hab ich ja den zweiten Senker hingelegt", räumte sie resigniert ein.