Buh-Rufe und ein stichelnder Jauch: Dieser Satz macht "WWM"-Kandidat sofort unbeliebt!

Köln - An Tag zwei der "3-Millionen-Euro"-Woche bei " Wer wird Millionär? " zieht sich ein Kandidat mit einer unbedachten Äußerung schon nach wenigen Sekunden den Unmut des gesamten Publikums zu. Auch Günther Jauch (67) stichelt!

Niklas Kaeseler (48) schaffte es in der Dienstagsausgabe (2. Januar) von "Wer wird Millionär?" auf den Ratestuhl. © RTL / Stefan Gregorowius

Zum Jahresauftakt erhalten Ratefüchse im Rahmen der beliebten RTL-Quizshow wieder die Chance auf den Rekordgewinn. Um sich für das Finale am Freitag zu qualifizieren, muss in der Vorrunde allerdings die 16.000-Euro-Marke geknackt werden.

Diesen Plan verfolgt in der "WWM"-Ausgabe am Dienstag auch Niklas Kaeseler (48). Im Gespräch mit dem Moderator entscheidet er sich für die Sicherheitsvariante ohne Zusatzjoker. Seine Begründung: "In den letzten Monaten war ich von den Aufstehenden nicht immer ganz überzeugt."

Die Quittung seitens der Zuschauer folgt prompt. Laute Buh-Rufe schallen durch das TV-Studio. Kein guter Start, gibt Jauch zu bedenken, und erinnert sein Gegenüber an den wichtigen Publikumsjoker, bei dem er auf alle angewiesen sei. Grinsend fügt der gebürtige Münsteraner hinzu: "Ich wünsche alles erdenklich Gute, wenn es dann so weit ist."

Um noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, verweist der 67-Jährige zusätzlich auf die russische Variante des Formats, wo das Publikum absichtlich die falsche Antwort gebe, "wenn sie irgendeinen nicht leiden können".