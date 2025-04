Da staunt auch Jauch: "Wer wird Millionär"-Kandidat will Gewinnsumme verschenken

Köln - Der Auftritt von Wolfhard Köpke (80) wird Günther Jauch (68) wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Schließlich hat der 80-Jährige dem Quizmaster am Montagabend ein Versprechen gegeben, das es so wohl noch nie gegeben hat in über 25 Jahren "Wer wird Millionär".