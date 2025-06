WWM-Kandidatin lupft ihren Rock hoch: Jauch kann nicht fassen, was er darunter sieht

Köln - Wenn Quiz-Liebe unter die Haut geht: Als eine Kandidatin bei " Wer wird Millionär? " plötzlich ihren Oberschenkel entblößt, kann Günther Jauch (68) nicht fassen, was er darauf zu sehen bekommt!

Alles in Kürze

Kerstin Führer war eine der Kandidaten im Überraschungs-Special von "Wer wird Millionär?" am Pfingstmontag. © RTL / Stefan Gregorowius

Beim Überraschungs-Special am Pfingstmontag kam Kerstin Führer zu spät ins Studio. So zumindest wollte man es die vermeintliche Zuschauerin glauben lassen. Auch der Moderator spielte mit und startete die Konversation mit einer Rüge.

"Wir sind praktisch so gut wie zu Ende mit der Sendung und Platz sehe ich auch nicht", merkte der 68-Jährige mit düsterer Miene an. Nur ein Stuhl war noch unbesetzt, der in der Mitte. Führer konnte es nicht glauben. Sie durfte um die Million zocken.

Da sich der Jubel bei der verdutzten Kandidatin zumindest nach außen hin in Grenzen hielt, unterstellte Jauch ihr fehlende Motivation. Dem widersprach Führer vehement: "Ich bin voll motiviert, ich wirke nur nicht so!" Zum Beweis lupfte sie kurzerhand ihren Rock nach oben.

Zum Vorschein kam ein außergewöhnliches Oberschenkel-Tattoo. Es zeigt eine typische WWM-Frage, die da lautet: "Herr Jauch, wann laden Sie mich endlich als Kandidatin ein?" Die Antworten: "A: jetzt, B: sofort, C: unverzüglich, D: augenblicklich".

Einmal auf dem Ratestuhl zu sitzen, sei schon immer ihr Traum gewesen, erklärte Führer. 15 Bewerbungen verliefen erfolglos. So entstand die Idee für das Motiv. "Irgendwann müssen die begreifen, wie doll ich das möchte", betonte sie.