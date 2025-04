Sächsin überrascht Günther Jauch mit kurioser Beichte: "Finde, die stinken"

Köln - Kuriose Beichte bei " Wer wird Millionär "! Am Montagabend hatte es Sächsin Clara Baudisch im Rahmen der 3-Millionen-Euro-Woche auf den Ratestuhl geschafft. Sie überraschte Günther Jauch (68) nur wenige Minuten nach dem Start mit einem merkwürdigen Geständnis.

Clara Baudisch aus Zittau verblüffte am Montagabend bei "Wer wird Millionär" mit einer speziellen Eigenart. © RTL/Stefan Gregorowius

Für 1000 Euro wollte der Moderator von der Zittauerin wissen: "In welcher Einheit wird die Saugkraft von Staubsaugern häufig angegeben?" Zur Auswahl standen "A: Grammchantal", "B: Pfundmarcel", "C: Kilopascal" oder "D: Zentnernicole".

Doch ehe sie die Frage überhaupt beantworten konnte, musste Baudisch anmerken: "Ich bin ehrlich gesagt gar kein Fan von Staubsaugern. Ich finde, die stinken und sind laut. Ich benutze echt lieber einen Besen oder einen Teppichklopfer."

Anschließend rückte sie dann auch mit der Antwort raus: "Es ist C", war sich die angehende Kapitänin, die schon Flüchtlinge im Mittelmeer gerettet hat, sicher.

"Da können wir uns gleich mal auf eine Diskussion einlassen", erklärte Jauch, bevor er Antwort C als richtig auflöste und zugleich betonte: "Mit einem Besen wird natürlich, gerade was Staub oder so angeht, alles wieder überall herumgewedelt."

Baudisch entgegnete: "Dann habe ich vielleicht das Glück, dass ich kein Stauballergiker bin." Sie störe es, dass man beim Staubsaugen leicht über das Kabel stolpern könne und es laut und damit auch unpraktisch fürs Musikhören sei. "Ich bin kein Freund davon. Bin da ein bisschen zu oldschool", gesteht sie. "Dann müssen wir damit jetzt leben", sagte Jauch und setzte mit den nächsten Fragen fort.