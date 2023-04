"Ich bin die Oma!": Günther Jauch nach Telefonjoker-Panne bei 125.000 Euro fassungslos

Als auch der zweite Kontaktversuch mit dem Lagerlogistiker misslingt, greift die Regie ein. "Wir versuchen eine andere Telefonnummer von ihm", verkündet eine weibliche Stimme. Tatsächlich ist ein Freizeichen zu hören. Allerdings nimmt das Drama nun erst so richtig seinen Lauf.

Schoppe-Müller kann zwar zwei falsche Antworten ausschließen, die richtige Lösung weiß sie allerdings nicht. Deshalb soll ihr Bekannter Bastian als Telefonjoker aushelfen. Gesagt, getan. Auf das erste Freizeichen folgt prompt ein Piepton. Jauch scherzt: "Was war das? Die Bundespolizei hört mit!" Dann ist die Leitung besetzt.

Für eine Viertelmillion will der Quizmaster von ihr wissen: "Wer eine Ausbildung bei der Bundespolizei antreten möchte, braucht auf dem letzten Schulzeugnis mindestens welche Noten?" A: Politik: 1, Mathe: 2, B: Mathe: 2, Sport: 3, C: Sport: 3, Deutsch: 4 oder D: Deutsch: 4, Geschichte: 5.

Die Kandidatin aus Wismar entscheidet sich am Montagabend für die Risikovariante mit vier Jokern und macht ihre Sache bis zur besagten Gewinnsumme auch mehr als souverän.

Die Wahl ihres Telefonjokers entwickelte sich für die Frau aus Wismar zum echten Drama. Noch niemals zuvor hatte RTL so viele Nummern gewählt. © RTL / Guido Engels

Die Person, die den Hörer abnimmt, ist nicht der gewünschte Telefonjoker, sondern seine Oma. Jauch fragt sie: "Ist er denn in ihrer Nähe oder darf er noch nicht alleine ans Telefon?" Diese Spitze will die ältere Dame so nicht stehen lassen und kontert: "Mal sehen, ob er sich versteckt hat", sagt sie und verrät: "Der wohnt ja hier bei mir."

Bastian bleibt verschollen. Im Hintergrund ist zu hören, wie seine Oma ruft: "Esthi, wo ist Basti? Da ist Herr Jauch dran am Telefon." Das Publikum lacht lauthals. Die Frau des Lagerlogistikers hat einen Verdacht. Ihr Mann könnte wegen des besseren Empfangs zu seinen Eltern gefahren sein.

Doch auch dort ist niemand zu erreichen. Als beim vierten Versuch das "Kein Anschluss unter dieser Nummer"-Zeichen ertönt, schlägt der Moderator die Hände über dem Kopf zusammen und gibt auf: "Jetzt haben wir alles durch!" Noch niemals zuvor hatte RTL so viele Nummern gewählt.

Verplempert war der Telefonjoker damit jedoch nicht. Schoppe-Müller durfte noch jemand anderen anrufen. Ihre zweite Wahl ging zwar an die Strippe, wusste aber die Lösung nicht. Zocken war für die Wismarerin keine Option. Sie stieg aus und nahm 64.000 Euro mit nach Hause. Die richtige Antwort war übrigens C: Sport: 3, Deutsch: 4.