Jauch baff: "WWM"-Kandidat will sich mit Gewinn DIESEN außergewöhnlichen Wunsch erfüllen

Günther Jauch (67) führt bereits seit 1999 als Moderator durch die RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?". © RTL / Stefan Gregorowius

In einer Smalltalk-Pause will Jauch von seinem Gegenüber wissen, was er im Falle eines Millionen-Coups mit dem Geld vorhabe. Wachtendonk erwidert, dass er - inspiriert durch "Top Gun" - gerne mal in einem Kampfjet mitfliegen würde.

Der Quizmaster ist irritiert: "Der Wunsch steht aber auf der Karte gar nicht drauf." Zur Erklärung: Die Moderationshilfe beinhaltet oftmals Informationen, welche die Kandidaten vor ihrer Show-Teilnahme im Rahmen eines Fragebogens preisgeben.

Als Nächstes tippt Wachtendonk auf ein E-Bike. Damit liegt er allerdings erneut daneben. "Das steht auf der Wunschliste an vorletzter Stelle", korrigiert Jauch. Weil "Oldtimer" auch nicht richtig ist, gibt der Gebrauchtwagenhändler aus Xanten schließlich auf.

"Jetzt muss ich ihm seine eigene Karte vorlesen", gibt sich der Moderator gespielt genervt, dann zeigt er dem Verwirrten seine Wunschliste. Endlich fällt der Groschen. Sein Studio-Gast wünscht sich "eine große Beerdigungsparty" - gerne auch mit Bierwagen.

"Wer soll denn beerdigt werden?", hakt der Quizmaster sicherheitshalber noch einmal nach. "Ich", erwidert Wachtendonk. "Das ist großartig! Sie denken nur an die Anderen. Weil so richtig mitfeiern können Sie ja nicht mehr", amüsiert sich Jauch.