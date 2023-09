Jauch fassungslos: "WWM"-Kandidat verleugnet eigene Freundin - die sitzt im Publikum

Köln - Die Aufregung hat schon so manchen Kandidaten bei " Wer wird Millionär? " ins Verderben gestürzt. Auch Lukas Schnittger redet sich am Montag um Kopf und Kragen, dabei hat die Millionenjagd nicht einmal begonnen!

Günther Jauch (67, r.) erlebt mit seinem Kandidaten Lukas Schnittger (26) einen denkwürdigen "Wer wird Millionär?"-Abend. © RTL / Stefan Gregorowius

Zunächst läuft noch alles nach Plan. Bei der Auswahlfrage agiert der 26-Jährige am schnellsten und sichert sich so einen Platz auf dem Ratestuhl in der Mitte des Kölner TV-Studios.

Im Anschluss stellt Günther Jauch (67) sein Gegenüber wie gewohnt vor. "Sie sind 26 Jahre alt, kommen aus Bad Oeynhausen, sie sind ledig, aber liiert und Bankkaufmann", zählt der Moderator auf.

Mit einem Fakt ist Schnittger allerdings nicht ganz so einverstanden. "Liiert bin ich noch nicht", korrigiert der Kandidat seinen Beziehungsstatus und behauptet: "Dann ist da was durchgeflutscht!"

Jauch nimmt den vermeintlichen Fehler mit Humor und "droht" seiner Redaktion mit Konsequenzen: "Vielleicht muss ja wieder ein Kopf rollen bei uns!" Zusätzlich streicht der 67-Jährige auf seiner Karte das Wörtchen "liiert".

Der junge Bankkaufmann hat aber die Hoffnung, dass sich sein Beziehungsstatus schon bald ändern könnte. "Vielleicht kommt das ja nach der Sendung, mal gucken - irgendwann", erklärt Schnittger vielsagend.