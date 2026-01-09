Joker-Drama bei RTL-Quiz: Lehrerin pfeift auf Jauch-Hilfe und stürzt richtig brutal ab

Köln - Eine Grundschullehrerin hat im Rahmen der 3-Millionen-Euro-Woche bei " Wer wird Millionär? " einen beispiellosen Absturz hingelegt – auch weil sie sämtliche Warnungen von Günther Jauch (69) einfach ignorierte!

Seit 1999 führt Günther Jauch (69) bereits als Quizmaster durch "Wer wird Millionär?". © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Anna-Lena Spanier hatte im "Pauker"-Special am Donnerstag bewusst die Risiko-Variante gewählt, denn: Eine Scheidung ist teuer. Besonders für eine Mutter von drei kleinen Kindern.

Aus diesem Grund war die Kandidatin auch bereit, kompromisslos aufs Ganze zu gehen.

Bis zur 4000-Euro-Marke verlief ihr Auftritt auch noch nach Plan. Von da an benötigte Spanier allerdings in jeder der nachfolgenden Runden einen Joker. Ihr letzter verbliebener kam schließlich bei der 32.000-Euro-Frage zum Einsatz.

Jauch wollte von ihr wissen: "Wer sind die Großväter eines am 17. September 2024 geborenen Jungen namens Ronin?" Zur Auswahl standen: A) Bob Marley & Robby Naish, B) Freddie Mercury & Tom Brady, C) Kurt Cobain & Tony Hawk, D) Prince & Dirk Nowitzki.

Nowitzki schloss die Kandidatin aufgrund des Alters aus. Ansonsten zeigte sich die Pädagogin völlig ahnungslos. Spanier zückte ihren Telefonjoker. Dieser tippte auf den Musiker Bob Marley und den Surfer Robby Naish. Er sei sich "schon sehr sicher".

Diese Aussage reichte seiner Bekannten, um in der RTL-Sendung alles auf eine Karte zu setzen. Jauch erinnerte Spanier noch einmal an die Wichtigkeit der 16.000-Euro-Marke. "Also, im Finale sind Sie", so der Moderator.