Joker-Drama bei RTL-Quiz: Lehrerin pfeift auf Jauch-Hilfe und stürzt richtig brutal ab
Köln - Eine Grundschullehrerin hat im Rahmen der 3-Millionen-Euro-Woche bei "Wer wird Millionär?" einen beispiellosen Absturz hingelegt – auch weil sie sämtliche Warnungen von Günther Jauch (69) einfach ignorierte!
Anna-Lena Spanier hatte im "Pauker"-Special am Donnerstag bewusst die Risiko-Variante gewählt, denn: Eine Scheidung ist teuer. Besonders für eine Mutter von drei kleinen Kindern.
Aus diesem Grund war die Kandidatin auch bereit, kompromisslos aufs Ganze zu gehen.
Bis zur 4000-Euro-Marke verlief ihr Auftritt auch noch nach Plan. Von da an benötigte Spanier allerdings in jeder der nachfolgenden Runden einen Joker. Ihr letzter verbliebener kam schließlich bei der 32.000-Euro-Frage zum Einsatz.
Jauch wollte von ihr wissen: "Wer sind die Großväter eines am 17. September 2024 geborenen Jungen namens Ronin?" Zur Auswahl standen: A) Bob Marley & Robby Naish, B) Freddie Mercury & Tom Brady, C) Kurt Cobain & Tony Hawk, D) Prince & Dirk Nowitzki.
Nowitzki schloss die Kandidatin aufgrund des Alters aus. Ansonsten zeigte sich die Pädagogin völlig ahnungslos. Spanier zückte ihren Telefonjoker. Dieser tippte auf den Musiker Bob Marley und den Surfer Robby Naish. Er sei sich "schon sehr sicher".
Diese Aussage reichte seiner Bekannten, um in der RTL-Sendung alles auf eine Karte zu setzen. Jauch erinnerte Spanier noch einmal an die Wichtigkeit der 16.000-Euro-Marke. "Also, im Finale sind Sie", so der Moderator.
"Wer wird Millionär?"-Kandidatin vertraut Telefonjoker und verpasst Finale
"Ich weiß", erwiderte sein Gegenüber. Als sich die Paukerin weiterhin entschlossen zeigte, dem Rat des Telefonjokers zu folgen, bekräftigte Jauch noch einmal, doch lieber auf Nummer sicher zu gehen: "Die 16.000 haben Sie – mindestens bis morgen."
Anschließend zählte er noch einmal alle Möglichkeiten auf: "Sie schaffen es auf 32.000, Sie knallen runter auf 500 - oder Sie haben die sicheren 16.000 und können sich dann diese Nacht noch ein bisschen überlegen", so der 69-Jährige. Vergeblich.
Obwohl die Kandidatin Naish überhaupt nicht kannte, ließ sie die Antwort entgegen Jauchs Rat plötzlich einloggen. Ihr 500-Euro-Schicksal war damit besiegelt. Richtig ist Nirvana-Frontmann Kurt Cobain und Skate-Legende Tony Hawk.
"Nein, scheiße", kommentierte die Dreifach-Mama ihren heftigen Absturz, der ihr gleichzeitig auch einen Platz im Finale und damit die Chance auf den 3-Millionen-Euro-Jackpot kostete. Jauch kommentierte das Debakel hingegen nüchtern: "Kann man nichts machen." Er hatte auch wirklich alles versucht.
Im Finale am Freitagabend soll endlich der Rekord von Nadja Sidikjar eingestellt werden. Sie hatte im November 2015 im zweiten Jackpot-Special satte 1.538.450 Euro abgeräumt.
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Gregorowius / RTL, Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa