Günther Jauch muss bei "WWM"-Jüngling durchgreifen: "So, jetzt ist Schluss!"

Köln - Dass Quizmaster Günther Jauch (69) auch nach fast 27 Jahren bei " Wer wird Millionär ?" noch nicht alles erlebt hat, beweist ihm ausgerechnet ein "alter" Bekannter aus Köln. Eine Ekel-Story bringt die RTL-Ikone nämlich während der Sendung auf ganz unmenschliche Gedanken.

Luke Rothfuchs (24) aus Köln hat sich am Montagabend bei "Wer wird Millionär?" 16.000 Euro erspielt. © RTL / Stefan Gregorowius

Vier Jahre nach seinem ersten Versuch, sich auf den Ratestuhl vor Günther Jauch zu quizzen, hat Luke Rothfuchs (24) es diesmal tatsächlich gepackt.

Hatte er es nach seinem ersten Anlauf noch mit einem kurzen Clip für Millionen-Aufrufe in den sozialen Medien geschafft, wollte der Kölner am Montagabend endlich durchstarten und mit prall gefüllten Taschen die Show verlassen.

Aber: Auf seinem Weg zur Finanzspritze hatte Luke die Rechnung ohne Günther Jauch gemacht, der ihn schon kurz nach Beginn anfauchte und in die Schranken wies.

Dann die 8000-Euro-Frage: "Die WHO empfiehlt, Säuglinge zu Beginn ausschließlich zu stillen - und zwar konkret in den ersten sechs ...? Tagen, Wochen, Monaten, Jahren" - frustriert fluchte der 24-Jährige vor sich hin - zu viel für Jauch!

"So, Sie haben jetzt drei Mal 'Sch...' gesagt, jetzt ist Schluss", ermahnte ihn die TV-Legende zur Bespaßung des Publikums.