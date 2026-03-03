Panne bei "Wer wird Millionär?": Günther Jauch verplappert sich, dann platzt ihm der Kragen

Köln - Panne bei " Wer wird Millionär? ": Günther Jauch (69) verplappert sich und gibt einen Hinweis auf die richtige Antwort, doch dieser bleibt unbemerkt, sodass die Kandidatin einen Joker opfert.

Günther Jauch (69) unterläuft bei "Wer wird Millionär?" ein Missgeschick. Anschließend platzt ihm auch noch der Kragen. © RTL / Stefan Gregorowius

Nadine Christmann aus Bocholt in Nordrhein-Westfalen sitzt als Überhangkandidatin auf dem beliebten Ratestuhl des Entertainers.

Dieser will bei 8000 Euro von der jungen Mutter wissen: "Reem Alabali Radovan wurde 2025 Mitglied der …?"

Auswählen kann die Bocholterin zwischen A) DFB-Nationalelf, B) Bundesregierung, C) DSDS-Jury und D) Deutschen Bischofskonferenz.

Allerdings kommt die Kandidatin mächtig ins Straucheln und kann auch mit der Hilfe des 69-Jährigen anscheinend nichts anfangen.

"Wann hatten wir Wahlen?", fragt der Moderator und verweist auf die vorgezogenen Bundestagswahlen im vergangenen Jahr.

Doch Nadine Christmann tappt auch nach dem Hinweis weiter im Dunkeln, weshalb sie sich für den Zusatzjoker entscheidet. Aber auch im Publikum scheint man sich unsicher zu sein, denn es stehen gerade einmal sechs Personen auf.

"Alle pennen hier weiter und nur sechs stehen auf! Mensch, Mensch, Mensch! Das ist wie zu Hause. Ich rede gegen Wände", platzt dem Entertainer der Kragen.