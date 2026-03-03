Panne bei "Wer wird Millionär?": Günther Jauch verplappert sich, dann platzt ihm der Kragen
Köln - Panne bei "Wer wird Millionär?": Günther Jauch (69) verplappert sich und gibt einen Hinweis auf die richtige Antwort, doch dieser bleibt unbemerkt, sodass die Kandidatin einen Joker opfert.
Nadine Christmann aus Bocholt in Nordrhein-Westfalen sitzt als Überhangkandidatin auf dem beliebten Ratestuhl des Entertainers.
Dieser will bei 8000 Euro von der jungen Mutter wissen: "Reem Alabali Radovan wurde 2025 Mitglied der …?"
Auswählen kann die Bocholterin zwischen A) DFB-Nationalelf, B) Bundesregierung, C) DSDS-Jury und D) Deutschen Bischofskonferenz.
Allerdings kommt die Kandidatin mächtig ins Straucheln und kann auch mit der Hilfe des 69-Jährigen anscheinend nichts anfangen.
"Wann hatten wir Wahlen?", fragt der Moderator und verweist auf die vorgezogenen Bundestagswahlen im vergangenen Jahr.
Doch Nadine Christmann tappt auch nach dem Hinweis weiter im Dunkeln, weshalb sie sich für den Zusatzjoker entscheidet. Aber auch im Publikum scheint man sich unsicher zu sein, denn es stehen gerade einmal sechs Personen auf.
"Alle pennen hier weiter und nur sechs stehen auf! Mensch, Mensch, Mensch! Das ist wie zu Hause. Ich rede gegen Wände", platzt dem Entertainer der Kragen.
"Wer wird Millionär?": Günther Jauch zeigt sich nach seinem Fauxpas erleichtert
Die Nordrhein-Westfälin hat aber Glück, denn eine der sechs Aufgestandenen ist ein Rentner, der die Antwort weiß: Die SPD-Politikerin ist die aktuelle Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland.
Günther Jauch hingegen zeigt sich erleichtert, dass sein Missgeschick nicht aufgeflogen ist. "Ich Depp habe mich doch noch verplappert. In dem Moment ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen", stellt er klar.
Daher finde der 69-Jährige es prima, dass ihm niemand zuhöre.
Aber auch bei der 16.000-Euro-Frage kommt die Bocholterin ins Schwimmen, weshalb sich Nadine Christmann dafür entscheidet, mit den 8000 Euro nach Hause zu gehen.
Den Gewinn wolle sie für eine Samenspende einsetzen, denn sie wünsche sich unbedingt ein zweites Kind.
"Wer wird Millionär?" läuft aktuell wieder jeden Montag um 20.15 Uhr bei RTL. Die neueste Folge kann schon eine Woche früher auf RTL+ gestreamt werden.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius