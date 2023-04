Kandidatin ohne TV-Gerät lässt Günther Jauch toben: "Sie machen alles falsch!"

Köln - Günther Jauch (66) hat in über 20 Jahren als Moderator von " Wer wird Millionär? " beinahe schon alles erlebt. Eine Kandidatin brachte ihn am Montag dennoch völlig aus der Fassung!

Nach dem Osterspezial ging es am Montag (17. April) bei RTL wieder mit einer regulären Ausgabe von "Wer wird Millionär?" weiter. © RTL / Guido Engels

In der ersten Sendung nach dem Osterspezial schaffte es unter anderem Tatjana Browatzki-Kircher auf den Ratestuhl. Und die 59-Jährige startete ihren Angriff auf die Million gleich mit einem Geständnis: "Ich finde die Fragen hier sehr, sehr schwer. Ich gucke ja kein Fernsehen zu Hause!"

Gänzlich unbekannt war ihr die Sendung jedoch nicht. Denn die Lehrerin aus Witten saß bereits vor rund einem Jahr im Publikum. Damals begleitete sie ihren Sohn, der als Kandidat 16.000 Euro erspielte. Den Vorschlag seiner Mutter, sie als Telefonjoker einzusetzen, habe der Spross mit der Begründung abgelehnt, dass sie nichts wisse. Autsch.

Nun wollte sie ihm das Gegenteil beweisen und die von ihm erreichte Gewinnsumme am liebsten übertreffen. Bis zur angepeilten Hürde schlug sich die Nordrhein-Westfälin in der Tat wacker. Für 16.000 Euro wollte Jauch von ihr wissen: "In der Nationalflagge welchen Landes lässt sich mit etwas Fantasie ein auf der Seite liegendes Y erkennen?"

Der Publikumsjoker votierte mit deutlichen 87 Prozent für Südafrika. Browatzki-Kircher war das nicht genug. Sie ließ noch zwei falsche Antworten wegstreichen. Erst dann vertraute sie der Schwarmintelligenz. "Gleichstand bei ihnen", resümierte Jauch im Hinblick auf das Mutter-Sohn-Duell.