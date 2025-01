"Wer wird Millionär"-Kandidat und Fußballfan strauchelt bei RB-Leipzig-Frage

Hamburg/Köln - In der dritten Folge der "Drei-Millionen-Euro-Woche" der RTL-Sendung "Wer wird Millionär?" hat unter anderem der Hamburger Keanu Sackmann (27) sein Glück versucht und um den Einzug ins Finale am Freitag gequizzt.

Einer von ihnen ist Keanu Sackmann, der am Ende (erst mal) mit 32.000 Euro nach Hause ging. Der nach eigenen Angaben leidenschaftliche Fußballfan musste aber ausgerechnet für eine Fußballfrage seinen letzten Joker opfern - er hatte sich zuvor für die Vier-Joker-Variante entschieden.

In der Special-Ausgabe der Quizshow haben alle Kandidaten und Kandidatinnen, die mindestens 16.000 Euro gewinnen, im Finale noch mal die Chance, drei Millionen Euro abzuräumen.

Bei der 64.000-Euro-Frage war dann jedoch endgültig Schluss für den 27-Jährigen, der es geschafft hatte, noch vor der ersten richtigen Frage Günther Jauch mit seinem "super Reaktionsvermögen" zu beeindrucken.

Mit 1,73 Sekunden ordnete Sackmann in der Ausscheidungsrunde am schnellsten die Antworten auf die Frage "Ist der Autofahrer in der falschen Richtung unterwegs, ertönt welche Standardfloskel aus dem Navi?" richtig zu: "Wenn möglich, bitte wenden!"

Alle Folgen der Drei-Millionen-Woche und ob es Keanu Sackmann noch einmal auf den Ratestuhl schafft, seht Ihr auf Abruf bei RTL+ sowie vom heutigen Mittwoch bis Freitag jeweils um 20.15 Uhr auf RTL.