Günther Jauch klärt auf: Darum kommen Politiker nicht gerne zu "Wer wird Millionär"

Köln - Die "Promi-Specials" gehören bei " Wer wird Millionär " fast schon so sehr zum Inventar, wie Kult-Moderator Günther Jauch (68). Langjährigen Fans dürfte aber längst aufgefallen sein, dass insbesondere Politiker die Quiz-Show meiden.

Günther Jauch (68) moderiert bereits seit 1999 die Quiz-Show "Wer wird Millionär". © RTL

Den Grund dafür hat Jauch nun verraten: Die Volksvertreter haben schlicht Angst, sich auf dem Ratestuhl vor einem Millionenpublikum zu blamieren.

"Die haben Angst vor der Fallhöhe", betont der 68-Jährige gegenüber "kukksi.de".

Die Sorge sei einfach zu groß, dass die Politiker "Fragen, die eigentlich jeder beantworten könnte, nicht auf die Reihe bekommen", so Jauch.

Prominentestes Beispiel dafür sei laut dem Kult-Moderator der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi (77, Die Linke). Der sei in den vergangenen 25 Jahren mehrfach für ein "Promi-Special" angefragt worden, habe die Einladung aber nie angenommen.

"Er hat mir gegenüber offen zugegeben, dass er sich nicht in die Sendung traut. Das ist auch völlig in Ordnung. Für 'Wer wird Millionär' bewerben sich nicht ganz so viele aus dem politischen Raum", verrät Jauch.