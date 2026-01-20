Panne bei "WWM": Günther Jauch kann nicht fassen, was da auf seinem Display aufploppt

Köln - Die RTL-Sendung " Wer wird Millionär? " hat ihre nächste Mega-Panne. Moderator Günther Jauch (69) kann es nicht fassen.

RTL-Moderator Günther Jauch (69, r.) hat bei "Wer wird Millionär?" derzeit häufiger mit Pannen zu kämpfen. © RTL / Stefan Gregorowius

Ein Fehlerteufel treibt derzeit sein Unwesen im Kölner Quiz-Studio. Bereits während der jüngsten "3-Millionen-Euro-Woche" war es zuletzt häufiger zu Ungereimtheiten gekommen. So auch in der Folge am Montagabend.

In der Auswahlrunde war die Ergänzung des Sprichworts "Eigener Herd ist Goldes …" gesucht. Für die richtige Lösung: "wert" mussten die Buchstaben e, r, t und w in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Doch sowohl auf Jauchs Moderationskarte als auch auf dem Monitor ploppte statt "Herd" plötzlich ein Vorname auf.

"Wer ist denn Gerd? Bei mir steht 'eigener Gerd'", zeigte sich der Moderator entgeistert. Das Publikum im Saal amüsierte sich köstlich. Kandidat Robert Dömlang (35) antwortete am schnellsten und ergatterte sich so einen Platz auf dem Ratestuhl.

Noch während es sich der Moderator und sein Gast auf ihren Stühlen gemütlich machten, entdeckte Jauch auf seinem Monitor einen ebenso bissigen wie selbstironischen Hinweis seiner Fragen-Redaktion. "Der Verantwortliche wurden entlassen", war da zu lesen. Jauch jubilierte.

Wohl hoffentlich nur ein Scherz, doch angesichts der jüngsten Entlassungswelle im Zuge der großen Umstrukturierung beim Kölner Privatsender hat der Kommentar doch einen faden Beigeschmack. Satte 600 Jobs wurden gestrichen.