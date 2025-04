Mitten in der Sendung: Günther Jauch attackiert Alice Weidel bei "Wer wird Millionär?"

Moderator Günther Jauch (68) stichelt gegen die AfD-Politikerin Alice Weidel (46). © RTL / Stefan Gregorowius

Zum Hintergrund: Paul Meyer ist gebürtiger Österreicher, lebt aber seit einiger Zeit in Ravensburg am Bodensee.

Nach der 16.000-Euro-Frage zeigt der Entertainer eine Collage aus Blitzerfotos seines Gastes. "Ich arbeite an einer Gesamtkunstwerk-Ausstellung – dadurch, dass der Fotograf immer hinter der Kamera steht, hier bin ich mal davor, das sind Selbstporträts", erklärt der Fotograf scherzhaft.

Für die wiederholten Geschwindigkeitsüberschreitungen habe er in Deutschland ein einmonatiges Fahrverbot bekommen, weshalb er in dieser Zeit nur in seinem Heimatland gefahren sei. "Aber ich zahle Steuern ausschließlich in Deutschland", versichert der Ravensburger.

"Ja, das sagt Alice Weidel auch", attackiert der beliebte RTL-Moderator daraufhin die AfD-Politikerin.