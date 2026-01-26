RTL wirft "Wer wird Millionär?" raus: Wie geht es jetzt weiter?
Köln - Wer sich am Montag auf einen netten Quiz-Abend gefreut hat, guckt in die Röhre: RTL hat sein Erfolgsformat "Wer wird Millionär?" aus dem Programm geschmissen!
"Wir sehen uns dann in der nächsten Sendung wieder. Danke schön! Auf Wiedersehen!" - mit diesen Worten hatte sich Moderator Günther Jauch (69) vor einer Woche von seinem Studio- und TV-Publikum verabschiedet.
Bis zu seiner nächsten Begrüßung wird es nun eine ganze Weile dauern. Der Kölner Privatsender hat die Show in eine längere Zwangspause geschickt. Der Grund dafür liegt rund 16.500 Kilometer entfernt im australischen Busch.
Seit dem 23. Januar sendet RTL nämlich das Trash-TV-Highlight des Jahres: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" (IBES) läuft täglich jeden Abend zur Primetime ab 20.15 Uhr und verdrängt damit die Quizshow aus dem Programm.
Selbst nach dem Dschungelcamp-Finale kehrt Jauch nicht sofort auf seinen Quizmaster-Stuhl zurück, denn: Am 9. Februar lädt das "IBES"-Moderationsduo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) die Camper noch mal zum großen "Wiedersehen" ins Baumhaus ein.
Wann kehrt "Wer wird Millionär?" ins RTL-Programm zurück?
Solange im australischen Dschungel noch munter gestritten, gelästert und abgerechnet wird, müssen sich "Wer wird Millionär?"-Fans also noch gedulden. Das "Wiedersehen" läuft am Montag, dem 9. Februar, ebenfalls ab 20.15 Uhr bei RTL.
Stillstand herrscht im Kölner Quiz-Studio während der Zwangspause nicht. Wie der Sender mitteilte, werden auch weiterhin neue Folgen aufgenommen und produziert. Doch wann wird die Jagd nach dem Hauptgewinn von einer Million Euro fortgesetzt?
"Direkt nach dem Dschungel geht's weiter. Also am Montag, 16. Februar", heißt es vonseiten der Kölner Fernsehmacher. Als erster geht dann Überhangkandidat Peter Wachsmuth ins Rennen. Er hatte in der letzten Ausgabe die 4000-Euro-Hürde erreicht.
Zu sehen gibt es die neuen "Wer wird Millionär?"- Folgen ab Februar zur gewohnten Sendezeit ab 20.15 Uhr bei RTL. Auf RTL+ stehen die neuen Episoden bereits eine Woche vorher zum Streamen bereit.
