Sächsin zockt sich bei "Wer wird Millionär" zu tollem Gewinn - leistet sich aber fiesen Fehler

Auerbach/Köln - Schon seit vielen Jahren wollte es Bianca Petzold aus Auerbach im Vogtland mal auf den Ratestuhl von " Wer wird Millionär " schaffen. Am Montag war es so weit. Mit Witz und Wissen zockte sie bis zur 125.000 Euro-Frage. Leistete sich zwischendurch aber auch einen bösen Geografiefehler.

Günther Jauch (67) empfing am Montagabend die Vogtländerin Bianca Petzold bei "Wer wird Millionär". © RTL / Stefan Gregorowius

Bianca Petzold durfte als dritte Kandidatin des Abends gegenüber von Moderator Günther Jauch (67) Platz nehmen. Souverän ging es durch bis zur 1000-Euro-Frage. Welches Wort es in den Duden geschafft hat (Antwort: Dummchen), brachte die Vogtländerin ins Wanken. "Die Frage gefällt mir gar nicht", meinte sie nach dem ersten Lesen. Mithilfe des Publikumsjokers ging es dann aber weiter bis 125.000 Euro.

Bei der Frage "Was vertreibt die dänische Firma Novo Nordisk, die im September zum wertvollsten Börsen-Unternehmen Europas avancierte?", stieg die sympathische Sächsin lieber aus und verabschiedete sich am Ende mit 64.000 Euro. Ihr Lösungsvorschlag-Vorschlag wären Download-Lizenzen gewesen, aber die Antwort war "Abnehmspritzen". Also alles richtig gemacht.

Zwischen den Fragen gab es natürlich auch wieder etwas Smalltalk. So verriet Bianca Petzold, dass sie sich schon seit vielen Jahren um die Teilnahme bei der Quizshow beworben habe. Insgesamt "bestimmt schon 150 Mal". Günther Jauch witzelt daraufhin: "Sie haben das auch an die richtige Adresse geschickt? 'Wer wird Millionär' bei SAT.1?"

Die Kandidatin steigt auf den Witz ein, nickt eifrig und sagt: "Ja genau, ich hab immer alles an SAT.1 geschickt."