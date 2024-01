Skurrile Szene bei "Wer wird Millionär?": Günther Jauch erhält Liebeserklärung

Köln - Am heutigen Montagabend (22. Januar) steht eine neue Folge von " Wer wird Millionär? " an. In der Sendung kommt es zu einer kuriosen Szene. Denn eine Kandidatin macht Quizmaster Günther Jauch (67) eine Liebeserklärung.

Bereits seit 1999 moderiert Günther Jauch (67) die beliebte RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" © RTL / Stefan Gregorowius

Seit vielen Jahren lebt Kandidatin Suzanne Muller schon in Deutschland. Eigentlich wollte die gebürtige Niederländerin hier nur ein Semester studieren, doch dann kam aber alles anders, wie sie verrät. Denn der gebürtige Münsteraner hat dafür gesorgt, dass sie nun seit 25 Jahren in Deutschland zu Hause ist.

Zwar hatte sie zunächst Vorurteile gegen den Moderator, doch diese haben sich schnell gelegt. "Dann habe ich Sie irgendwann mal gesehen. Und beim ersten Sehen habe ich zu meinem Mann gesagt, kannste durchschalten. Ist wahrscheinlich wieder so langweilig und so. Und dann fand ich Sie echt witzig! Und dann hab ich gedacht, es gibt Deutsche mit Humor und ich bleib!", so Muller in der Vorschau.

"Also, meine Güte", kann der Quizmaster den Grund ihrer Kandidatin nicht glauben. Dann jedoch zeigte er seinen geschätzten Humor. "Was hätte das vor 25 Jahren - und wir wohnen ja nicht weit voneinander weg - was hätte das werden können?", wollte er von der Niederländerin wissen.

Doch leider habe der 67-Jährige die Humboldt-Uni, welche die frühere Studentin damals besucht hat, nur von außen gesehen. "Deswegen sitze ich hier", scherzt Jauch.