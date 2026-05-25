"So viel Zeit hab' ich nicht": WWM-Teilnehmer bringt Jauch und Kandidatin auf die Palme

Köln - Bei " Wer wird Millionär? " raubt ein langsamer Kandidat nicht nur Moderator Günther Jauch (69) den letzten Nerv, sondern auch den anderen Teilnehmern.

Maximilian Frank (30) bringt nicht nur Günther Jauch (69, nicht im Bild) bei "Wer wird Millionär?" auf die Palme. © RTL / Stefan Gregorowius

Denn als der Entertainer von Maximilian Frank (30) aus München wissen will, "wann eine Zahl immer dann ohne Rest durch 4 teilbar ist, wenn die aus ihren letzten beiden Ziffern gebildete Zahl …?" kommt der 30-Jährige ins Schleudern.

Als Antwortmöglichkeiten stehen A) gerade ist, B) die Quersumme 4 ergibt, C) eine 0 enthält oder D) ohne Rest durch 4 teilbar ist, zur Verfügung. "Im Abi sind wir dem Erdkern entgegengegangen", berichtet der Kandidat über seine Mathematik-Kenntnisse.

Der Münchener schließt die Möglichkeit D schnell aus. "Das klingt sehr seltsam", findet er, auch wenn er keine Ahnung hat.

Aus diesem Grund leiht Jauch dem ratlosen Kandidaten einen Stift und besorgt ihm auch einen Zettel, damit er darauf schriftlich rechnen kann.Die Zeit nutzt der Moderator, um mit anderen Teilnehmern, wie Helga Endres zu sprechen. "Ich freue mich drauf, wenn er endlich fertig ist", stichelt die ungeduldige ältere Dame.

"Da bin ich ganz bei Ihnen", gibt auch Jauch preis. Die Kandidatin setzt aber noch einen drauf. "Ich bin nicht mehr die Jüngste, so viel Zeit habe ich nicht", sagt sie mit einem ironischen Unterton.