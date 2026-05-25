"So viel Zeit hab' ich nicht": WWM-Teilnehmer bringt Jauch und Kandidatin auf die Palme
Köln - Bei "Wer wird Millionär?" raubt ein langsamer Kandidat nicht nur Moderator Günther Jauch (69) den letzten Nerv, sondern auch den anderen Teilnehmern.
Denn als der Entertainer von Maximilian Frank (30) aus München wissen will, "wann eine Zahl immer dann ohne Rest durch 4 teilbar ist, wenn die aus ihren letzten beiden Ziffern gebildete Zahl …?" kommt der 30-Jährige ins Schleudern.
Als Antwortmöglichkeiten stehen A) gerade ist, B) die Quersumme 4 ergibt, C) eine 0 enthält oder D) ohne Rest durch 4 teilbar ist, zur Verfügung. "Im Abi sind wir dem Erdkern entgegengegangen", berichtet der Kandidat über seine Mathematik-Kenntnisse.
Der Münchener schließt die Möglichkeit D schnell aus. "Das klingt sehr seltsam", findet er, auch wenn er keine Ahnung hat.
Aus diesem Grund leiht Jauch dem ratlosen Kandidaten einen Stift und besorgt ihm auch einen Zettel, damit er darauf schriftlich rechnen kann.Die Zeit nutzt der Moderator, um mit anderen Teilnehmern, wie Helga Endres zu sprechen. "Ich freue mich drauf, wenn er endlich fertig ist", stichelt die ungeduldige ältere Dame.
"Da bin ich ganz bei Ihnen", gibt auch Jauch preis. Die Kandidatin setzt aber noch einen drauf. "Ich bin nicht mehr die Jüngste, so viel Zeit habe ich nicht", sagt sie mit einem ironischen Unterton.
"Wer wird Millionär?": Günther Jauch massiert Kandidaten
Und auch schon bei der 500-Euro-Frage steht der Münchener auf dem Schlauch und zerrt an den Nerven. "Wer sich in einer ca. 75.000 Einwohner zählenden Stadt an der Lahn das Jawort gegeben hat, ist sozusagen was eingegangen?"
Die richtige Antwort ist: Marburger Bund. Allerdings dauert es ziemlich lange, bis der Groschen fällt. "Ich stehe sehr auf dem Schlauch", gesteht der 30-Jährige. Moderator Günther Jauch versucht mit einer ungewöhnlichen Methode zu helfen, denn er massiert ihm den Nacken und die Schläfen.
"Sie haben eine Blockade. Aber ich bin nicht sicher, ob es nur eine muskuläre ist", erklärt der 69-jährige Entertainer sarkastisch.
"Es ist so super-peinlich und es wird nicht besser", resigniert der Kandidat. Jauch kann sich einen weiteren Seitenhieb allerdings nicht verkneifen. "Das sind die liebsten Momente für RTL: Es besteht die Chance, dass er auf 0 fällt. Also keine Gefahr, dass es teuer wird und die Zeit läuft den anderen Wartenden davon".
Wenn dieser so weitermache, dann sei Maximilian Frank der erste Kandidat, den er durch fünf Sendungen schleppen müsse, stichelt der Entertainer weiter.
Trotz aller Schwierigkeiten sichert sich der Münchener - zur Überraschung aller - 64.000 Euro.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius