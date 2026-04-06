Ältester "Wer wird Millionär?"-Kandidat aller Zeiten: Reiner (91) zockt ums große Geld
Köln/Leipzig - Die Kandidaten beim großen Oster-Special von "Wer wird Millionär?" wissen vorher noch gar nichts von ihrem Glück. Familienmitglieder und Freunde haben sie vorab angemeldet und unter Vorwand ins Studio gelockt. Moderator Günther Jauch (69) überrascht sie im Studio und nimmt sie mit auf den heißen Stuhl. Auch Reiner Spänkuch (91) aus Leipzig wurde überrascht.
ACHTUNG, SPOILER!
Seine Tochter und seine Frau haben ihn angemeldet. Mit 91 Jahren ist der Leipziger der älteste Kandidat bei "Wer wird Millionär?" jemals!
"Sie könnten mein Sohn sein", scherzt er in der Spezialausgabe, als er Günther Jauch kennenlernt.
Reiner Spänkuch ist sogenannter Volunteer im Stadion von RB Leipzig und auch bei Großveranstaltungen, wie der Fußball-Europameisterschaft 2024. RB-Coach Ole Werner (37) hinterließ sogar eine Video-Botschaft für den 91-Jährigen. "Die Millionen holt keiner – außer Reiner", sagt er mit einem Zwinkern und wünscht dem Kandidaten viel Glück.
Bei den ersten Fragen benötigt der Leipziger aber kein Glück, denn er fliegt nur so durch und sichert sich die 500 Euro. Danach setzt Spänkuch auf seine Joker und vor allem ein Telefon-Joker hat es Günther Jauch besonders angetan.
Reiner Spänkuchs Enkel Ronny Küster aus Leipzig kennt sich mit Filmen aus. Trotzdem will der 91-Jährige ihn nicht anrufen, als nach einer Touristenattraktion am Philadelphia Museum of Art (USA) gesucht wird. Günther Jauch beharrt am Ende auf den Joker. "Noch nie habe ich mich für einen Telefon-Joker, den ich nicht kenne, so ins Zeug gelegt", erklärt Jauch humorvoll.
Damit hat der Moderator genau den richtigen Riecher, denn Ronny Küster sichert seinem Opa 4000 Euro.
Spänkuch sichert sich fünfstellige Gewinnsumme
Bei 16.000 Euro gerät Reiner Spänkuch dann ins Straucheln. Er soll sagen, aus welcher Branche bei der DAX-Gründung 1988 noch fünf Unternehmen kamen, während es 2026 nur noch zwei waren.
Der Rentner muss auf seinen Zusatz-Zusatz-Joker zurückgreifen, den es dank des Oster-Specials gibt, und das Publikum fragen. Da hilft ihm ausgerechnet eine Frau aus Annaberg-Buchholz in Sachsen. Die Finanzberaterin für Medizin weiß, dass es sich dabei um Banken handelt.
Der 91-Jährige sichert sich das Geld und da er auf Nummer sicher gegangen ist, kann ihm diese Summe auch keiner mehr nehmen. Das ist auch gut so, denn weiter geht es danach nicht.
Was er mit dem Gewinn machen will, weiß er noch nicht. "Muss ich mich mit meiner Frau kurzschließen, aber da gibt's viele Möglichkeiten", erklärt er. Klar ist aber, dass Reiner Spänkuch sich und seinem Ehrenamt treu bleiben wird. "Ich bin mir sicher, wenn du die eine Million einfährst, stehst du nächste Woche wieder im Stadion", sagt Johannes Ditmer, Volunteer-Koordinator von RB Leipzig.
Das große Oster-Special von "Wer wird Millionär?" seht Ihr am Sonntag und am Montag jeweils um 20.15 Uhr bei RTL oder zum Streamen bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Ralf Juergens; Screenshot/Instagram/@michaelkretschmer