Ältester "Wer wird Millionär?"-Kandidat aller Zeiten: Reiner (91) zockt ums große Geld

Köln/Leipzig - Die Kandidaten beim großen Oster-Special von " Wer wird Millionär? " wissen vorher noch gar nichts von ihrem Glück. Familienmitglieder und Freunde haben sie vorab angemeldet und unter Vorwand ins Studio gelockt. Moderator Günther Jauch (69) überrascht sie im Studio und nimmt sie mit auf den heißen Stuhl. Auch Reiner Spänkuch (91) aus Leipzig wurde überrascht.

Zum großen Oster-Special läuft sowohl am Ostersonntag als auch am Ostermontag "Wer wird Millionär?". © RTL / Ralf Juergens

Seine Tochter und seine Frau haben ihn angemeldet. Mit 91 Jahren ist der Leipziger der älteste Kandidat bei "Wer wird Millionär?" jemals!

"Sie könnten mein Sohn sein", scherzt er in der Spezialausgabe, als er Günther Jauch kennenlernt.

Reiner Spänkuch ist sogenannter Volunteer im Stadion von RB Leipzig und auch bei Großveranstaltungen, wie der Fußball-Europameisterschaft 2024. RB-Coach Ole Werner (37) hinterließ sogar eine Video-Botschaft für den 91-Jährigen. "Die Millionen holt keiner – außer Reiner", sagt er mit einem Zwinkern und wünscht dem Kandidaten viel Glück.

Bei den ersten Fragen benötigt der Leipziger aber kein Glück, denn er fliegt nur so durch und sichert sich die 500 Euro. Danach setzt Spänkuch auf seine Joker und vor allem ein Telefon-Joker hat es Günther Jauch besonders angetan.

Reiner Spänkuchs Enkel Ronny Küster aus Leipzig kennt sich mit Filmen aus. Trotzdem will der 91-Jährige ihn nicht anrufen, als nach einer Touristenattraktion am Philadelphia Museum of Art (USA) gesucht wird. Günther Jauch beharrt am Ende auf den Joker. "Noch nie habe ich mich für einen Telefon-Joker, den ich nicht kenne, so ins Zeug gelegt", erklärt Jauch humorvoll.

Damit hat der Moderator genau den richtigen Riecher, denn Ronny Küster sichert seinem Opa 4000 Euro.