Quiz-Ärger: Erste Millionenfrage seit Jahren jäh gestoppt, Günther Jauch beschwert sich bei RTL

Köln - Über zwei Jahre ist es her, dass Günther Jauch (69) bei " Wer wird Millionär? " zuletzt die Millionenfrage stellen durfte. Als es jetzt wieder mal so weit ist, bringt ein unfreiwilliges Ende den Moderator gehörig auf die Palme.

Günther Jauch (69) führt bereits seit 1999 als Moderator durch die RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?". (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wer bei der RTL-Quizshow den Maximalgewinn abräumen möchte, muss ins Risiko gehen. Und genau das tut Kandidat Tom Wollnik in der Ausgabe, die am Montagabend (13. April) im linearen TV ausgestrahlt wird.

Mit einer völlig angstfreien Zockermentalität schafft es der erst 28-Jährige bis zur 125.000-Euro-Frage. Für eine halbe Million möchte Jauch von seinem Gegenüber schließlich wissen, welcher Konzern 2024 "der weltweit größte private Arbeitgeber" war?

Obwohl sich Wollnik nicht sicher ist, trifft er eine waghalsige Entscheidung. Statt mit einer sechsstelligen Summe nach Hause zu gehen, lässt er von Jauch ohne langes Überlegen die Antwort "Walmart" einloggen. Liegt der IT-Spezialist falsch, würde er auf 500 Euro zurückfallen.

Selbst Jauch reagiert sprachlos ob der fixen Antwort. Doch das Risiko seines Kandidaten wird belohnt. "Walmart" stimmt. Das Studio-Publikum ist begeistert und auch der Quizmaster kann die erste Millionenfrage nach zweieinhalb Jahren kaum mehr abwarten.

Dann passiert es: Der 69-Jährige möchte gerade zum Sprechen ansetzen, da wird seine Stimme von der Schlusssirene unterbrochen. Und so endet die Folge mal eben mit dem größtmöglichen Cliffhanger. Für Jauch ein absolutes Unding.