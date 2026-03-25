Antwort sorgt für Mega-Absturz: Zuschauer kostet "WWM"-Kandidat satte 31.500 Euro
Köln - Ein Zuschauer aus dem Publikum hat einen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" satte 31.500 Euro gekostet. Voller Überzeugung lieferte er als letzter verbliebener Joker einfach die falsche Antwort!
Bei der 32.000-Euro-Frage wurde es für Philip Elsner am Montagabend so richtig kniffelig (und tragisch). "Welches war 2024 mit über 320.000 dort wohnenden Deutschen das beliebteste Land deutscher Auswanderer in Europa?", lautete diese.
Spanien, Schweden, Schweiz oder Slowenien waren die vier Antwortmöglichkeiten. Schweden und Slowenien schloss Elsner sofort aus. "Die Schweiz ist ziemlich restriktiv, was Einwandern angeht. Insofern bleibt also nur Spanien übrig", sinnierte er.
Um sich selbst abzusichern, zückte er den 50:50-Joker. Ausgerechnet Spanien und Schweiz blieben übrig. Also rief Elsner noch einen Bekannten an. Der wiederum überlegte so lange, bis die 30 Sekunden abgelaufen waren. Auweia!
So blieb für 32.000 Euro am Ende nur noch der Zusatzjoker, bei dem der Kandidat eine Person aus dem Publikum befragen kann, die meint, die richtige Antwort zu wissen. Er wählte einen Mann, dessen Cousine nach Spanien ausgewandert ist.
"Ich kenne ganz viele, die auf Mallorca ein Haus haben. Es ist definitiv Spanien. In der Schweiz arbeiten sehr viele, aber Auswandern ist da nicht. Spanien ist die Antwort", erklärte der Studio-Gast.
Alle vier Joker lassen "Wer wird Millionär?"-Kandidaten im Stich
Das Ganze wirkte so überzeugend, dass Elsner der Meinung folgte. "Ich vertraue dem Herrn. Es ist Spanien", sprach er zu Günther Jauch (69) und ließ die Antwort einloggen. Doch diese ist falsch. Der Absturz auf 500 Euro war perfekt.
Bevor die Millionenjagd für Elsner in der Folge am Montagabend begann, hatte Moderator ihn noch darüber aufgeklärt, dass die meisten Millionen-Gewinner die Höchstsumme mithilfe von drei Jokern erreicht hätten.
Der Studio-Gast beharrte jedoch auf der Variante mit vier Jokern und verzichtete dadurch auf die sichere Gewinnstufe von 16.000 Euro. Im Nachhinein ein fataler Fehler. Die ersten acht Fragen meisterte Elsner noch mit Bravour, doch dann nahm das Joker-Debakel seinen Lauf.
Für 8000 Euro wollte Jauch von ihm die korrekte Schreibweise des Adjektivs "akkurat" wissen. Die Auswahl: A) akurat, B) akkurat, C) akurrat, D) akkurrat. Der 49-Jährige hatte zwar eine Tendenz, befragte zur Absicherung aber noch das Publikum.
61 Prozent hielten die falsche Schreibweise "akurat" für korrekt, nur 35 Prozent votierten für die richtige Antwort "akkurat". Jauch brachte es auf den Punkt: "Das ist scheiße jetzt." Doch Elsner vertraute seiner eigenen Eingebung und nahm "B". Und so versagten am Ende tatsächlich vier von vier Jokern ihren Dienst.
Titelfoto: Bildmontage: RTL (2)