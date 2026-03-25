Antwort sorgt für Mega-Absturz: Zuschauer kostet "WWM"-Kandidat satte 31.500 Euro

Köln - Ein Zuschauer aus dem Publikum hat einen Kandidaten bei " Wer wird Millionär? " satte 31.500 Euro gekostet. Voller Überzeugung lieferte er als letzter verbliebener Joker einfach die falsche Antwort!

Günther Jauch (69) war mit der Abstimmung seines Publikums zu Recht nicht einverstanden. © RTL

Bei der 32.000-Euro-Frage wurde es für Philip Elsner am Montagabend so richtig kniffelig (und tragisch). "Welches war 2024 mit über 320.000 dort wohnenden Deutschen das beliebteste Land deutscher Auswanderer in Europa?", lautete diese.

Spanien, Schweden, Schweiz oder Slowenien waren die vier Antwortmöglichkeiten. Schweden und Slowenien schloss Elsner sofort aus. "Die Schweiz ist ziemlich restriktiv, was Einwandern angeht. Insofern bleibt also nur Spanien übrig", sinnierte er.

Um sich selbst abzusichern, zückte er den 50:50-Joker. Ausgerechnet Spanien und Schweiz blieben übrig. Also rief Elsner noch einen Bekannten an. Der wiederum überlegte so lange, bis die 30 Sekunden abgelaufen waren. Auweia!

So blieb für 32.000 Euro am Ende nur noch der Zusatzjoker, bei dem der Kandidat eine Person aus dem Publikum befragen kann, die meint, die richtige Antwort zu wissen. Er wählte einen Mann, dessen Cousine nach Spanien ausgewandert ist.

"Ich kenne ganz viele, die auf Mallorca ein Haus haben. Es ist definitiv Spanien. In der Schweiz arbeiten sehr viele, aber Auswandern ist da nicht. Spanien ist die Antwort", erklärte der Studio-Gast.