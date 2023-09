Thüringerin mit Sortierzwang gibt bei "Wer wird Millionär"-Spezial ausgerechnet bei dieser Frage auf!

Köln - Laura Scherzberg aus Straußfurt (Landkreis Sömmerda) hat beim " Wer wird Millionär " (WWM) -Spezial ausgerechnet bei der 16.000-Euro-Frage aufgehört. Den Betrag hätte sie erreichen müssen, um im großen Finale am Donnerstag um drei Millionen Euro spielen zu können. Am Ende aber ging die Thüringerin mit Sortierzwang lieber auf Nummer sicher.

Laura Scherzberg konnte sich am Ende über 8000 Euro freuen. © RTL/Dirk Borm

Laut einer aktuellen Studie sind in etwa zehn Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland...

a) im Dienstleistungssektor tätig

b) mit ihrem Job zufrieden

c) arbeitssüchtig

d) gesetzlich krankenversichert

So lautet die 16.000-Euro-Frage für Laura Scherzberg, die Quali-Frage für das große Finale am Donnerstag.

Zu diesem Zeitpunkt hat die Thüringerin, die als Bibliotheksangestellte und nebenberuflich als PR- und Marketingberaterin tätig ist, bereits drei Joker aufgebraucht. Und auch diesmal greift sie auf Hilfe zurück - übrig geblieben ist der Telefon-Joker.

Scherzberg entscheidet sich für VWL-Lehrer Frank Wille als Joker. Was man am Ende gesprächsfetzenartig mitbekommt: Wille entscheidet sich wohl für die Arbeitssucht. Was aber definitiv durchklingt, ehe das Gespräch beendet ist: "Aber wirklich mit Vorsicht zu genießen!"