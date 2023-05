Überraschungskandidat bei "Wer wird Millionär": ER ist für sein Kinderbuch bekannt

Köln - Sei es nun aus Rache oder Genugtuung: Am gestrigen Sonntagabend konnten Freunde und Familienmitglieder ihre Liebsten überraschen und auf den " Wer wird Millionär "-Ratestuhl setzen. Einer der Kandidaten war dabei definitiv kein Unbekannter.

Bei ihm handelte es sich um den 76 Jahre alten Werner Holzwarth. Der ahnungslose Teilnehmer hatte es sich mit seinen drei Söhnen im Backstage-Bereich der Quiz-Show bequem gemacht und sich - so wurde es ihm zugetragen - auf ein Interview zum Thema "Kreative Bewerbungen" vorbereitet.

Werner Holzwarths drei Söhne schauten ihrem Vater gespannt zu. © RTL/Stefan Gregorowius

Damals hatte Holzwarths jüngster Sohn das berühmte Buch seines Vaters einfach umgedichtet und eingesendet. Leider ohne Erfolg. Doch am Sonntag sollte es noch einmal so weit sein.

"Ihr Schlingel", entwischte es Holzwarth, als er und seine drei Söhne sich auf den Weg in das Studio machten. Diesmal waren seine beiden älteren Sprösslinge für Papas Teilnahme verantwortlich.

Um den ersten Schock hinter sich zu lassen, fragte der nervöse Autor prompt nach einem Schnaps, woraufhin Jauch auflachte. Denn auch die erste Überraschungskandidatin des Abends hatte nach einem Schnaps und einem Kölsch verlangt.

Ganz in seiner Rolle fügte Holzwarth mit zitternden Händen hinzu: "Das ist dann aber auch ein brutaler Stuhlgang hier!"

Letztlich stieg der Frankfurter bei der 64.000-Euro-Frage aus und ging mit 32.000 Euro nach Hause. Holzwarth scheiterte an folgender Frage: "Wessen moderne Varianten wurden 1823 und 1826 erstaunlicherweise in dieser Reihenfolge erfunden? A: Feuerzeug und Streichholz, B: Mikrowelle und Herd, C: Reißverschluss und Knöpfe, D: Kontaktlinsen und Brille?"

Der Teilnehmer vermutete, dass es sich um Antwort A handeln müsse, stieg jedoch aus. Blöd gelaufen: Antwort A wäre richtig gewesen. "Na, das passt zu meinem Buch. Ich bin halt ein Schisser", schloss der Kandidat humorvoll ab.