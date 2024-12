"Wer wird Millionär?": Mitkandidat versaut Student den Traum von der Million!

Köln - Das Weihnachts-Special von " Wer wird Millionär? " wird wohl in die TV-Geschichtsbücher eingehen. Während eine Business-Trainerin für absolutes Chaos in der Regie sorgt , versemmelt ein Versicherungsmitarbeiter eine KFZ-Frage für einen anderen Kandidaten von Moderator Günther Jauch (68) - und das, obwohl er bei einer Autoversicherung arbeitet.

Bei der 8000-Euro-Frage kommt der Student ins Straucheln. "Was offiziell noch Zulassungsbescheinigung 1 heißt, ist landläufig noch eher unter welcher früheren Bezeichnung bekannt?" möchte Jauch von Jannik wissen.

Jannik entscheidet sich für die Risikovariante im Weihnachts-Special, die bedeutet, dass er gleich vier Joker zur Verfügung hat. Aber anders als in der normalen Ausgabe, gibt kein Zuschauer aus dem Publikum einen Rat, sondern ein Mitkandidat.

Jannik will dem anderen Kandidaten vertrauen, loggt damit aber eine falsche Lösung ein. © RTL / Stefan Gregorowius

Ein Mitspieler, der nebenberuflich als Versicherungskaufmann für eine große deutsche Autoversicherung arbeitet, ist sich ziemlich sicher und steht daher auf. "Definitiv ist es der Fahrzeugbrief!", tönt er und ergänzt: "Also, ich bin mir wirklich todsicher."

Der Lehramtsstudent vertraut dem Mitkandidaten und loggt die vorgeschlagene Lösung ein. "Man muss auch den Leuten mal vertrauen", erklärt Jannik, ohne zu wissen, dass die Antwort falsch ist.

"Sorry, ich war mir todsicher!", entschuldigt sich der Kandidaten-Joker.

Und so muss Jauch den 31-Jährigen trösten. "Es hätten ihnen viele heute hier gegönnt. Aber das kann auch so noch was werden", lässt er wissen.

"Ich habe verk***kt aber so ist das Leben. Mal auf, mal ab", sagt Jannik Kuhle abschließend.

Wie sich die anderen Kandidaten im Weihnachts-Special geschlagen haben könnt Ihr auch nach der TV-Ausstrahlung jederzeit auf Abruf bei RTL+ sehen.