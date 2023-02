"Wer wird Millionär": Als sie ihren Job ausplaudert, ist Günther Jauch direkt verärgert

"Wer wird Millionär"-Moderator Günther Jauch (66) begrüßt Kandidatin Anita Kavajin im Studio. © RTL/Stefan Gregorowius

"Das fängt ja gut an", stöhnt Jauch noch bevor er der brünetten Münchenerin überhaupt die erste Frage gestellt hat.

So äußert sein Rategast einen speziellen Wunsch, welchen in der 23-jährigen WWM-Historie so noch nie jemand ausgesprochen hat: "Ich brauch erst mal 'ne Wärmflasche, ich bin so durchgefroren."

Jauch ist einigermaßen ratlos: "Wir haben Bier da, starke alkoholische Getränke, aber eine Wärmflasche wurde bisher noch nicht gewünscht."

Glücklicherweise gibt Anita, die die Temperaturen im Kölner Studio offenbar unterschätzt hat, schnell Entwarnung: "Es wird schon heiß langsam - vor Aufregung und der Angst, dass ich noch umkippe, oder irgendwas ganz Peinliches sage."

Und tatsächlich scheint sie nur wenige Sekunden später unbewusst direkt ins Fettnäpfchen zu treten. Denn als sie ihren Job erklärt, hebt Jauch plötzlich anklagend den Zeigefinger.