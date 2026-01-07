"Wer wird Millionär?": Günther Jauch schießt übers Ziel hinaus - Entschuldigung folgt prompt

Köln - Günther Jauch (69) ist für seine flapsigen Sprüche bekannt. Doch in der 3-Millionen-Euro-Woche von " Wer wird Millionär? " schießt der Moderator über das Ziel hinaus, weshalb eine Entschuldigung prompt folgt.

Günther Jauch (69) kann sich einen fiesen Spruch gegenüber seiner Kandidatin nicht verkneifen. © RTL / Stefan Gregorowius

Alida Nezamzadeh Kermani aus Berlin hat es in der RTL-Quizsendung auf den beliebten Ratestuhl des Showmasters geschafft. Um das große Finale am Freitag zu erreichen, muss die 24-Jährige allerdings 16.000 Euro gewinnen. Und genau bei dieser Summe kommt die Berlinerin ins Straucheln.

"2025 verstarb Bernhard Vogel, der als einziger Politiker Ministerpräsident in zwei Bundesländern war - nämlich in ...?", möchte Jauch wissen.

Als Antwortmöglichkeiten stehen A) Hessen & Brandenburg, B) Bayern & Sachsen-Anhalt, C) Rheinland-Pfalz &Thüringen und D) Schleswig-Holstein &Sachsen zur Verfügung.

Zunächst wählt die Kandidatin den 50:50-Joker, sodass die Antworten C) und D) stehen bleiben. Um sicherzugehen, ruft sie noch ihren Telefonjoker an, der jedoch auch ins Schwimmen gerät, aber zu C) tendiert. "Hätte auch mal ein bisschen konkreter werden können, oder?", echauffiert sich die Berlinerin.

Das nimmt der Entertainer zum Anlass, ihr einen Spruch zu drücken: "Man hat es mit Ihnen aber auch nicht ganz leicht. Gut, dass Ihre Kunden schon tot sind."

Doch der 69-Jährige reagiert sofort. "Nein, ich ziehe das zurück", entschuldigt er sich prompt. "Ich verzeihe Ihnen", macht die 24-jährige Kandidatin aus Berlin klar.