"Wer wird Millionär?": Günther Jauch schießt übers Ziel hinaus - Entschuldigung folgt prompt
Köln - Günther Jauch (69) ist für seine flapsigen Sprüche bekannt. Doch in der 3-Millionen-Euro-Woche von "Wer wird Millionär?" schießt der Moderator über das Ziel hinaus, weshalb eine Entschuldigung prompt folgt.
Alida Nezamzadeh Kermani aus Berlin hat es in der RTL-Quizsendung auf den beliebten Ratestuhl des Showmasters geschafft. Um das große Finale am Freitag zu erreichen, muss die 24-Jährige allerdings 16.000 Euro gewinnen. Und genau bei dieser Summe kommt die Berlinerin ins Straucheln.
"2025 verstarb Bernhard Vogel, der als einziger Politiker Ministerpräsident in zwei Bundesländern war - nämlich in ...?", möchte Jauch wissen.
Als Antwortmöglichkeiten stehen A) Hessen & Brandenburg, B) Bayern & Sachsen-Anhalt, C) Rheinland-Pfalz &Thüringen und D) Schleswig-Holstein &Sachsen zur Verfügung.
Zunächst wählt die Kandidatin den 50:50-Joker, sodass die Antworten C) und D) stehen bleiben. Um sicherzugehen, ruft sie noch ihren Telefonjoker an, der jedoch auch ins Schwimmen gerät, aber zu C) tendiert. "Hätte auch mal ein bisschen konkreter werden können, oder?", echauffiert sich die Berlinerin.
Das nimmt der Entertainer zum Anlass, ihr einen Spruch zu drücken: "Man hat es mit Ihnen aber auch nicht ganz leicht. Gut, dass Ihre Kunden schon tot sind."
Doch der 69-Jährige reagiert sofort. "Nein, ich ziehe das zurück", entschuldigt er sich prompt. "Ich verzeihe Ihnen", macht die 24-jährige Kandidatin aus Berlin klar.
"WWM"-Moderator Günther Jauch mit fiesem Spruch: Das steckt dahinter
Grund für die fiese Aussage: Die 24-Jährige ist Bestatterin, weshalb der Moderator mehr über den "total interessanten" Beruf wissen will.
"Was kriegt man denn für 500 Euro beim Bestatter? Ein Kopfkissen?", fragt er bereits zu Anfang nach.
"Herr Jauch, da müssen Sie mal in Ruhe zu einem Vorsorgegespräch vorbeikommen", kontert die Berlinerin schlagfertig.
Dann möchte er wissen, wer denn der erste Tote gewesen ist, den die Kandidatin in ihrem Leben gesehen hat.
"Mein Großvater, da war ich elf oder zwölf", verrät die 24-Jährige, die damit was mit dem Entertainer gemeinsam hat.
"Bei mir war es auch der Großvater, ich war sechs", offenbart Jauch.
Insgesamt erspielt sich Alida Nezamzadeh Kermani 32.000 Euro und schafft es damit ins Finale der 3-Millionen-Woche.
"Wer wird Millionär?" läuft diese Woche, täglich um 20.15 Uhr, bei RTL. Zudem könnt Ihr die Folgen vorab auf RTL+ sehen.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius