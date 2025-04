Wer wird Millionär: Kandidat blamiert sich mit Berlin-Frage, weil Zusatzjoker versagt

Köln/Berlin - Ist das bitter! Kandidat Furkan Ugurlu (32) schaffte es am Dienstag bei der Drei-Millionen-Euro-Woche auf den Ratestuhl von " Wer wird Millionär ", scheiterte aber trotz zweier Joker an der 8.000-Euro-Frage, weil nicht nur er, sondern auch der Publikumsjoker patzte.

Kandidat Furkan Ugurlu (32) aber scheiterte und fiel auf 500 Euro zurück. © RTL / Stefan Gregorowius

Also sollte der Zusatzjoker her, machte es aber nur noch schlimmer. Die Frau glänzte selbst mit Halbwissen und meinte über das Ausschlussprinzip die Antwort zu kennen: "Meine Kinder wohnen in Berlin und die haben den Weltfrauentag als zusätzlichen Feiertag gehabt. Da haben wir noch darüber gesprochen, wie unsinnig es ist, an einem Samstag einen Feiertag zu haben", erinnert sich die Frau.

Dass die Hauptstadt dann noch einen Feiertag - obwohl es auch in der Fragestellung deutlich wird, dass es einmalig ist - zusätzlich bekommt, erscheint ihr demnach unwahrscheinlich. "Deswegen würde ich Saarland sagen."

Doch weder Jauchs Hinweis, was denn am 8. Mai gewesen sei, noch die fast 3,9 Millionen Einwohner brachten Kandidat und Zusatzjoker auf die richtige Spur. Zum Vergleich: Im Saarland lebt gerade mal rund eine Million.

Doppelt bitter: Auswahl hatte der Augsburger genug. Eine Zuschauerin, die selbstbewusst als eine der Ersten aufgestanden ist, lag mit ihrem Tipp, auf das kleinste Bundesland Deutschlands zu setzen, jedoch daneben. Ein anderer Publikumsjoker hätte womöglich gewusst, dass am 8. Mai an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnert wird.