"Wer wird Millionär?": Kandidatin packt über Nacht mit diesem Schlagerstar aus!

Köln - Schon häufiger ist es vorgekommen, dass Kandidaten bei " Wer wird Millionär? " über Treffen mit irgendwelchen Superstars geplaudert haben. So auch in der gestrigen Montagsausgabe (19. Februar). Denn dort packte Simone Beckmann (47) über eine Nacht mit einem Schlagerstar aus!

Sie habe mit dem "Griechischer Wein"-Interpreten an der Hotelbar "viel Wodka Lemon getrunken". Dazu habe er ihr das "Du" angeboten und anschließend auch Konzertkarten geschenkt. Das Highlight: Sie durfte sogar in den Backstage-Bereich!

Mit der Andeutung ließ sie die Neugier des Entertainers immer größer werden. "Ja? Was haben Sie in dieser Nacht dann tatsächlich gemacht?", wollte er schließlich wissen.

Demnach habe Jürgens sie an der Bar zu sich herangewunken: "Wer bist du? Komm doch mal her", soll er gesagt haben.

Moderator Günther Jauch (67) hörte gespannt zu, als die 47-Jährige von der besagten Nacht sprach. Denn die Kandidatin arbeitete um die Jahreswende in einem Hotel in Göttingen. Dort kümmerte sie sich als Empfangssekretärin um keinen Geringeren als Schlager-Ikone Udo Jürgens (†80).

Der Österreicher in dem berühmten weißen Bademantel. (Archivfoto) © Britta Pedersen dpa/lbn

Dort habe sie den Österreicher dann auch wiedergesehen und er soll sich sogar noch an ihren Namen erinnert haben. Zudem sei er leicht bekleidet gewesen. "Im Bademantel! Und ich habe mich dann an ihn geschmiegt", gab sie preis und schwärmte: "Wow. Udo ist so ein Wahnsinnstyp gewesen!"

Anschließend erzählte die Kandidatin dann von der zweiten Hälfte des Konzerts. Das rief den gebürtigen Münsteraner jedoch auf den Plan und machte ihn hellhörig. "Der Bademantel ist doch immer erst am Ende bei Udo?", schöpfte er zunächst Verdacht.

Doch Beckmann beteuerte, dass Jürgens den Bademantel bereits in der Pause angehabt habe. "Der hat so geschwitzt! Das lief alles so in den Kragen rein. Ich habe mich dann noch so reingerieben mit meinem Haar."

Daraufhin will Jauch nochmals wissen, ob nicht mehr passiert sei. "Ich war 21 Jahre alt!", echauffierte sich die Kandidatin.