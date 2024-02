Wer wird Millionär?: Günther Jauch macht Kollegen auf Schreibfehler aufmerksam

Schon bei der 1000-Euro-Frage dann aber die ehrliche Offenbarung: "Herr Jauch, ich steh auf dem Schlauch", reimte Beckmann. Sie wusste nicht, welches Ziel sich mancher steckt, der abspecken will. Zur Auswahl standen: A: busSard, B: uHu, C: aDler, D: gEier.

Gerade so hatte es die Personalerin in der IT-Branche auf Günther Jauchs (67) Stuhl geschafft. Nach drei Fragen war die Sendung vorbei, am gestrigen Montag ging es mit ihr weiter.

"Mehr Glück als Verstand" soll die Göttingerin haben. © RTL/Stefan Gregorowius

"'The most isolated that any human has been from another person': Wem erkannte des Guinness-Buch diesen Rekord offiziell zu?"

Bevor er die Antwortmöglichkeiten verkündete, sagte er: "Darf ich auf einen Rechtschreibfehler aufmerksam machen? Nicht 'wem erkannte des Guinness-Buch', sondern 'das Guinness-Buch'". Richtig war hier übrigens "Apollo-Astronaut".

Brenzlig wurde es für Simone Beckmann auch bei der 8000er-Hürde und der Frage: "Zum ersten Mal in ihrer rund 120-jährigen Geschichte wird die Tour de France 2024 ...?" A: nicht in Paris enden, B: ohne Deutsche starten, C: nicht im TV übertragen, D: E-Räder erlauben.

"Ich glaube, dass es ohne Deutsche starten wird. Wieso sollte es nicht in Paris enden?", fragte sich die Niedersächsin. Jauch gab zu bedenken: "Ja, wieso sollte es nicht ohne Deutsche starten?"