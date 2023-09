Wer wird Millionär: Kandidatin zückt bei 250.000 Euro Telefon-Joker, stellt aber die falsche Frage

Günther Jauch (67) lockte die "Wer wird Millionär"-Kandidaten mit einer Mega-Summe von drei Millionen Euro. © RTL/Dirk Borm

Neun Rategäste hatten sich in den vergangenen Tagen für die Endrunde um den Mega-Jackpot qualifiziert. Um ihren Gewinn zu vervielfachen, mussten sie ihr bis dato gewonnenes Geld einsetzen und sich auf ein Angebot von Günther Jauch (67) einlassen.

Katharina Richter bot der Moderator ursprünglich 15.000 Euro an, die Baden-Württembergerin konnte den Quiz-Master jedoch noch auf 17.000 Euro hochhandeln.

Ihre in der Vorrunde erspielte Gewinnsumme von 64.000 Euro war damit futsch und musste erst einmal wieder reingeholt werden. Tatsächlich schlug sich die Volontärin am Deutschen Literaturarchiv in Marbach wacker.

"117.000 Euro, und Sie haben noch den Zusatz- und den Telefonjoker - poah", staunte Jauch kurze Zeit später nicht schlecht. "Es wird haarig", schwante es derweil seiner bescheiden daherkommenden Kandidatin. Jetzt ging es um eine Viertelmillion!