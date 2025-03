Nervöser Student sorgt bei Quiz für Unterbrechung: Jauch "droht" mit Konsequenzen

Köln - In der neuen Folge von " Wer wird Millionär " standen für einen kurzen Moment mal nicht die Fragen im Vordergrund, sondern die volle Blase des Kandidaten. Günther Jauch (68) reagierte gewohnt schlagfertig!

Medizinstudent Vincent Eiselt (22) sorgte bei "Wer wird Millionär?" für eine unfreiwillige Pipi-Pause. © RTL / Stefan Gregorowius

Es waren vor allem die allerersten Gewinnstufen, die Vincent Eiselt am Montagabend ganz besonders nervös machten. Dies hatte er vor der 300-Euro-Hürde gegenüber dem RTL-Moderator auch ganz unverblümt zugegeben.

Nichtsdestotrotz meisterte der Medizinstudent den Start in seine Jagd auf den Millionen-Gewinn mit Bravour. Als Jauch kurz darauf mit der Gewinnspiel-Frage in die Werbung abgeben wollte, klopfte bei Eiselt vor Aufregung jedoch die Natur an die Tür.

"Könnte ich mal auf die Toilette gehen? Das drückt ganz schön, ich muss pullern!", flüsterte der Leidende dem Quizmaster noch deutlich über die Mikrofone hörbar zu. Jauch zeigte sich gnädig und antwortete: "Ja, ausnahmsweise."

Doch wer den Moderator kennt, weiß: Ohne flotten Spruch kommt an ihm keiner vorbei. "Wir ziehen dann alle fünf Minuten 200 Euro ab!", rief er dem 22-Jährigen noch hinterher, während dieser aufs stille Örtchen sprintete. Jauch blieb allein zurück. Das Studio lachte.