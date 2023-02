"Wer wird Millionär": Polizistin aus Bayern erzählt filmreife Kennlerngeschichte

Köln – Julia Kunscher aus Schrobenhausen in Oberbayern kämpfte sich in der gestrigen " Wer wird Millionär "-Folge bis zur 500.000-Euro-Frage. Zwischendurch gab es etliche private Anekdoten, wie zum Beispiel die ihrer Kennlerngeschichte.

"Einer meinte mal, er hätte seinen Rasierapparat ans Ohr gehalten", erinnerte sie sich. Dass das nicht stimmen konnte und sich der am Steuer telefonierende Mann aus der Affäre reden wollte, war auch der Polizistin schnell klar.

Ohne große Überlegung loggte die Polizistin die Antwort "radlos" ein. Schlag auf Schlag ging es weiter, aber nicht bevor Quizmaster Günther Jauch (66) Fragen zum Beruf stellte. So wollte er wissen, was die dümmste Ausrede war, die Kunscher bei einer Geschwindigkeitskontrolle zu hören bekam.

Die blonde Polizeihauptmeisterin setzte sich am gestrigen Montagabend auf den Ratestuhl und hatte Großes vor. Bereits die 200-Euro-Frage kam ihrem Beruf sehr nahe: "Wem vor dem Laden der Drahtesel gestohlen wird, der steht vor dem Laden erst mal völlig: schutslos, radlos, plahnlos, hillflos", lautete die Frage.

Kunscher arbeitet als Polizeihauptmeisterin in Oberbayern. © RTL/Stefan Gregorowius

Die Kandidatin traute sich nicht, die Frage eigenständig zu beantworten und fragte das Publikum: Mit Antwort "C: FIFA" war sich die Mehrheit sicher.

Wenig später sehnte sich Jauch nach einer "richtig schönen Liebesgeschichte". Glücklicherweise hatte seine Redaktion ganze Arbeit geleistet und der Spielerin ihre Kennlerngeschichte entlocken können.

So habe es sich zugetragen, dass Kunscher vor einigen Jahren "auf Streife" war und mitten in der Nacht eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführte. "Schrobenhausen ist jetzt nicht Köln. Wenn man da Nachtschicht hat und Streife fährt, nimmt man alles, was man kriegen kann", fügte sie lachend hinzu.

Wenig später kontrollierte sie also ein Fahrzeug, in dem ihr jetziger Partner saß. "Aber nicht, dass sie jetzt denken, ich kontrolliere Menschen, um potenzielle Partner zu finden", versicherte sie Jauch.