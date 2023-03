Wer wird Millionär: RTL führt neuen Spezial-Joker ein, auf den Zuschauer schon lange warten

Was das konkret bedeutet, berichtet DWDL.de . Das Branchenmagazin hat erfahren, dass es sich bei dem Oster-Präsent um einen "Günther-Jauch-Joker" handelt. Die Kandidaten können den "WWM"-Host also einmalig nach der richtigen Lösung fragen - ob Jauch diese dann aber auch weiß, wird sich im Einzelfall zeigen.

Vier Stunden sollen die einzelnen Sonderfolgen dauern, in denen jeweils acht Kandidaten wie gewohnt die Chance auf eine Million Euro haben. Während sich an der Gewinnsumme also nichts ändert, gibt es jedoch einen anderen, durchaus spektakulären Kniff.

So wird dem Moderator das Ergebnis natürlich (noch) nicht auf dem Monitor angezeigt und er darf auch niemanden außerhalb des Studios danach fragen. Jauch muss ganz allein aus seinem persönlichen Wissensschatz schöpfen und dient den Kandidaten lediglich als Ratgeber, wie es beispielsweise auch beim Telefonjoker der Fall ist.

Nach rund 24 Jahren, in denen Jauch schon den Quiz-Master mimt, ist der 66-Jährige also zum ersten Mal selbst gefragt und darf sich für einen kurzen Moment auch offiziell auf die Seite seiner Gäste schlagen. Zum Vergleich: Im britischen "WWM"-Pendant ("Who Wants to Be a Millionaire?") gibt es den "Frag-den-Moderator-Joker" schon seit einigen Jahren.

Eine weitere - im Vergleich eher marginale - Besonderheit bei den Oster-Spezialfolgen ist außerdem, dass Promis in Handyvideos die Auswahlfragen stellen werden. Die beiden Episoden gibt es dann bei RTL oder im Stream bei RTL+ zu sehen.