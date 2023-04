"Wer wird Millionär" überrascht mit neuem Show-Beginn: "Revolutionärer Beginn"

Köln – Aus alt, mach' neu: Das dachte sich nun offenbar die " Wer wird Millionär "-Redaktion. Denn am morgigen Montag wird es eine Änderung geben, die in dieser Form seit vielen Jahren verschwunden war.

Günther Jauch (66) moderiert "Wer wird Millionär" seit 1999. © RTL/Stefan

Der 24 Jahre alte Jannis Schauer hatte es in der vergangenen Woche auf den Quiz-Stuhl geschafft, war jedoch noch im Rennen, als das Ende der Show angekündigt wurde.

Wie es bei "Wer wird Millionär" so üblich ist, kommen die Kandidaten in der darauffolgenden Woche noch einmal zurück, beginnen die Sendung und bringen ihr Quiz zu Ende.

So auch Jannis aus Unterhaching in Bayern, der es bis zur 32.000-Euro-Frage geschafft hatte, bevor der Schlusston ertönte. Am morgigen Montag bekommt er also einen weiteren Auftritt und der unterscheidet sich - zumindest zu Beginn - von dem der restlichen Kandidaten in den vergangenen Jahren.

Denn der 24-Jährige darf gemeinsam mit Moderator Günther Jauch (66) einlaufen, wie ein vorab gezeigtes Video bei RTL zeigt. Eingefleischte Fans könnten sich vielleicht erinnern: Vor etlichen Jahren gab es genau dieses Konzept schon einmal, bevor man sich allerdings dafür entschied, die Kandidatinnen und Kandidatinnen zu Anfang der Sendung auf dem Stuhl in der Mitte der Arena zu platzieren.

"Dieser revolutionäre Beginn bei 'Wer wird Millionär' ist Ihnen völlig entgangen, oder?", fragt der 66-Jährige belustigt in die Kamera, als er und sein Kandidat auf den Hockern sitzen.