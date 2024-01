"WWM"-Kandidat sorgt für große Augen bei Günther Jauch: Es geht um diesen Superstar

Köln - Seit Neujahr läuft auf RTL die "3-Millionen-Euro"-Woche bei " Wer wird Millionär? ". Am dritten Tag erzählt ein Kandidat von einem Polizeieinsatz bei einem echten Superstar. Zudem schnappt er sich 125.000 Euro und zieht ins Finale ein.

Philipp Hohenberger (31) hatte das Vergnügen in der Mittwochsausgabe (3. Januar) bei "Wer wird Millionär?" auf dem Ratestuhl Platz zu nehmen. © RTL / Stefan Gregorowius

So was hört man auch nicht alle Tage! Philipp Hohenberger (31), Polizeibeamter aus der Bundeshauptstadt Berlin, sorgte am gestrigen Mittwochabend bei Moderator Günther Jauch (67) für große Augen. Und das gleich aus zwei Gründen.

Nachdem die muntere Raterunde begonnen und der Polizist auch die ersten Fragen bis zu den 500 Euro locker gemeistert hat, möchte Jauch ein Bild seines Kandidaten in Uniform sehen. "Das war tatsächlich vor dem Sitz des britischen Premierministers in London", erklärt der 31-Jährige und bringt den Showmaster damit zum Staunen. "Häh? Deutsche Polizei in London?", will der 67-Jährige wissen.

Der Kandidat klärt auf, dass er an dem Erasmus-Austauschprogramm teilgenommen habe und er die Möglichkeit gehabt habe, deshalb vier Wochen in Berliner Uniform in London zu arbeiten.

Das irritierte vor allem deutsche Touristen: "Die kamen auf jeden Fall erst mal an, haben ein bisschen skeptisch geguckt und dann auch immer mal wieder angesprochen: 'Was macht denn die Berliner Polizei hier in London?".

Nach dem netten Pläuschchen über den Beamten-Austausch in der englischen Hauptstadt ging es auch mit der Raterunde weiter.